桌球世锦赛｜吴宜泽力挫梅菲封王 中国第二位、全球首位「00后」桌球世一

2026 年世界桌球锦标赛周一（5 月 4 日）于克鲁斯堡圆满结束，22 岁的中国桌坛新星吴宜泽在决赛经历四个阶段的激战，最终以总局数 18:17 险胜英格兰名将梅菲（Shaun Murphy），首度夺得世锦赛冠军。这不仅令他成为历来首位「00 后」世界冠军，亦是继上届夺冠的赵心童后，第二位扬威世锦赛封王的中国球手。

领先优势曾遭逆转 决胜局顶住压力封王

决赛采用 35 局 18 胜制。吴宜泽在首两节表现出色，完成头 17 局后以局数 10:7 领先，期间双方各打出一次「一棒过百」。进入第三节，2005 年冠军梅菲展开强力反击，一度连胜 5 局反超前。不过，吴宜泽随即回敬 3 局，以 13:12 的微弱优势进入最后一节。

22 岁的中国桌坛新星吴宜泽在决赛经历四个阶段的激战，最终以总局数 18:17 险胜英格兰名将梅菲（Shaun Murphy），首度摘下世锦赛冠军。路透社

最后一节战况陷入白热化，双方多次互换领先地位，梅菲一度追成 16:16 平手。关键的第 33 局，吴宜泽在落后 45 分的情况下顶住压力，打出一棒 91 分清枱，局数领先 17:16。虽然梅菲在下一局把握吴宜泽失误打出一棒 75 分，将比赛拖入决胜局，但在最终的第 35 局，吴宜泽展现大将之风，打出一棒 85 分奠定胜局，以 18:17 夺得锦标。

继赵心童后再创历史 中国桌坛新星崛起

吴宜泽此次夺冠意义重大，他不但承接了赵心童的强势，为中国连续两年留住世界冠军奖杯，更以 22 岁之龄写下「00 后」球员夺冠的新历史。