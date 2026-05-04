网球｜冼拿马德里封王 创历史豪取大师赛五连冠！

意大利网球「一哥」、现任世界第一的赞历克冼拿（Jannik Sinner）再次创造了历史！在周日的马德里公开赛决赛仅仅用了58分钟，便以6:1、6:2直落两盘横扫世界排名第三的德国名将施维利夫（Alexander Zverev）成功捧杯。这不但是他今季第三个大师赛冠军，更令他成为史上第一位连赢五站ATP 1000大师赛的球手。

现任世界第一的赞历克冼拿直落两盘横扫世界排名第三的德国名将施维利夫成功捧杯。法新社

现任世界第一的赞历克冼拿直落两盘横扫世界排名第三的德国名将施维利夫成功捧杯。法新社

连赢五站写下新纪录



年仅24岁的冼拿，今季状态火热得令人难以置信。他先后在印第安韦尔斯、迈亚密及蒙地卡罗三站大师赛中封王，再加上五个月前在巴黎大师赛的胜利，以及今站的马德里冠军，他已完成了惊人的「大师赛五连冠」伟业。

此前，塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）曾三次完成大师赛四连冠，而「泥地王」拿度（Rafael Nadal）亦曾在2013年，写下同样的纪录。冼拿今次的壮举，已成功超越了两位传奇，在网球史上留下了属于自己的新一页。



「背后是大量的付出」



赛后，冼拿将其成功归功于日常的努力：「我认为这背后有大量的工作，大量的奉献和牺牲。当然，看到这些成果，对我意义重大。在某些时候，成绩总会下滑，这很正常。我很高兴我能继续相信自己，每天在训练中，以正确的纪律，付出正确的努力。」

现任世界第一的赞历克冼拿直落两盘横扫世界排名第三的德国名将施维利夫成功捧杯。法新社

现任世界第一的赞历克冼拿直落两盘横扫世界排名第三的德国名将施维利夫成功捧杯。法新社

剑指「金大师」及「全满贯」



今次胜利，亦令冼拿距离另一项伟大成就——「金大师」（即赢得全部九站大师赛冠军），仅一步之遥。目前，只有祖高域一人，曾完成此创举。若冼拿能在下周的罗马大师赛中封王，他将会追平球王的纪录。

此外，他亦将会以大热门的姿态，出战下月的法国网球公开赛。若他能成功在法网捧杯，他将会完成「职业生涯全满贯」（即赢得全部四大满贯）的伟业，成为史上第十位达成此成就的男子球手。



