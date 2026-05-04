网球｜冼拿马德里封王 创历史豪取大师赛五连冠！
更新时间：16:20 2026-05-04 HKT
发布时间：16:20 2026-05-04 HKT
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意大利网球「一哥」、现任世界第一的赞历克冼拿（Jannik Sinner）再次创造了历史！在周日的马德里公开赛决赛仅仅用了58分钟，便以6:1、6:2直落两盘横扫世界排名第三的德国名将施维利夫（Alexander Zverev）成功捧杯。这不但是他今季第三个大师赛冠军，更令他成为史上第一位连赢五站ATP 1000大师赛的球手。
连赢五站写下新纪录
年仅24岁的冼拿，今季状态火热得令人难以置信。他先后在印第安韦尔斯、迈亚密及蒙地卡罗三站大师赛中封王，再加上五个月前在巴黎大师赛的胜利，以及今站的马德里冠军，他已完成了惊人的「大师赛五连冠」伟业。
此前，塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）曾三次完成大师赛四连冠，而「泥地王」拿度（Rafael Nadal）亦曾在2013年，写下同样的纪录。冼拿今次的壮举，已成功超越了两位传奇，在网球史上留下了属于自己的新一页。
「背后是大量的付出」
赛后，冼拿将其成功归功于日常的努力：「我认为这背后有大量的工作，大量的奉献和牺牲。当然，看到这些成果，对我意义重大。在某些时候，成绩总会下滑，这很正常。我很高兴我能继续相信自己，每天在训练中，以正确的纪律，付出正确的努力。」
剑指「金大师」及「全满贯」
今次胜利，亦令冼拿距离另一项伟大成就——「金大师」（即赢得全部九站大师赛冠军），仅一步之遥。目前，只有祖高域一人，曾完成此创举。若冼拿能在下周的罗马大师赛中封王，他将会追平球王的纪录。
此外，他亦将会以大热门的姿态，出战下月的法国网球公开赛。若他能成功在法网捧杯，他将会完成「职业生涯全满贯」（即赢得全部四大满贯）的伟业，成为史上第十位达成此成就的男子球手。
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