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花剑世界杯伊斯坦堡站｜港男花团连续3站杀入世界杯4强 将上演上站决赛翻版对世一意大利

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更新时间：19:40 2026-05-03 HKT
发布时间：19:40 2026-05-03 HKT

以「世一」蔡俊彦（Ryan）及「剑神」张家朗为首的香港男子花剑队，周日伙拍师弟梁千雨及应届世少冠军何承谦出战花剑世界杯伊斯坦堡站的团体赛，他们挟世界排名第4在8强碰「宿敌」兼巴奥男团金牌的日本，大家合力以45:43取得胜利，连续第3站跻身世界杯团体赛4强，将硬碰「世一」兼上站世界杯冠军的意大利争入决赛。

今仗对日本，Ryan继续守尾门。FIE图
今仗对日本，Ryan继续守尾门。FIE图
张家朗在今仗负责第一棒。资料图片
张家朗在今仗负责第一棒。资料图片
年仅17岁的何承谦对日本表现突出。FIE图
年仅17岁的何承谦对日本表现突出。FIE图

港队率先在首圈以45:31轻取比利时，来到8强对世界排第5的日本队，后者是巴黎奥运男团得主，实力不容忽视，今仗收起梁千雨，派出家朗打头阵，队员守尾的Ryan及「细孖」何承谦，各自都交出不错的表现，港队由头领先到尾，一直保持有4分的领先优势，年仅17岁 的「细孖」在第7节对马场俊辅将优势领先7分至35:28，虽然紧随的家朗表现有点失准负对手松山恭助5:10，将优势收窄至2分之距，幸守尾门的Ryan压得住世界排14的饭村一辉，终助港队以45:43取胜。

巴黎奥运男花团体银牌的意大利在8强以45:28大胜国家队，港队在上站开罗的决赛曾以2分之微的43:45不敌意队，今次是复仇好机会。另外两支4强队伍由对美国对法国。

记者 : 徐嘉华

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