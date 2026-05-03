网球｜香港网球一哥黄泽林世界排名达新高的109位 为月中法网外围赛注强心针

香港网球一哥黄泽林（Coleman），终尝ATP职业巡回赛冠军滋味！Coleman周日（3日）在九江举行的江西网球挑战赛，在决赛跟澳洲世界排名117的禾顿（Adam Walton）打了1小时50分、全场发出10个「A士」以7:5、7:6（7:4）取得职业生涯第一个ATP挑战级赛事的冠军，这亦是江西这站比赛今年新增男子组比赛后，Coleman成为本赛首冠，为本月中的法国网球公开赛注入强心针，而他的最新世界排名因这冠军升至个人新高的109位。早前女友陈康堤于颁奖礼上获新人奖，Coleman火速在社交媒体大赞「好叻！」，今日他首次于ATP巡回赛夺冠，Colaman可谓事业爱情两得意。

Coleman在决赛第二盘打至抢七奠胜。香港网总图

Coleman在江西站之前，曾5次打入挑战赛决赛，但都无缘坐上冠军宝座， 今仗终如愿登顶。直播截图

直播截图

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Coleman去年成名战亦胜禾顿

世界排名122位的Coleman跟禾顿对上一次对垒，正是去年8月的美国网球公开赛Coleman的成名作之一，2人在64强对垒，Coleman以3:1爆冷获胜并取得32强席位，事隔8个多月再次碰头，Coleman在江西今站第一荡曾落后2:4，他一分分追上，尾段把握刁时机会先以7:5拿下第一盘。

第二盘双方在头12局都能保住发球局，要进入「抢七」对决，Coleman越战越勇，初段先破对方发球局领先2:1，加上关键时刻发出2个 「A士」，终以7:6（7:4）奠胜，取得ATP职业生涯首冠。

Coleman来到江西这一站挑战赛状态十分好，从32强打起到决赛都不失一盘，先后击败哈萨克的库库什金、日本的野口莉央以及两名国手布云朝克特及孙发京。

近2年半曾5入挑战赛决赛

Coleman 从2023年起曾5次杀入「挑战赛」级别的决赛，但都是跟冠军无缘，最近一次是去年10月首尔站的挑战赛，他同样在决赛败走，只能捧走亚军奖座。

为法网注强心针

如无意外，Coleman下一站大赛是本月18号起进行的法国网球公开赛外围赛，共有128位外围赛男将争取16个正赛席位，今年是Coleman连续第3年出战法网的外围赛，可望突破以往成绩，跻身入正赛圈。

记者：徐嘉华