乒乓团体世锦赛｜中华台北一姐郑怡静疑被性骚扰 国际乒联：运动员安全与尊严不容妥协

正在英国伦敦进行的2026世界乒乓球团体锦标赛爆出「性骚扰」疑云！中华台北「一姐」郑怡静，在上周六(2日)赛前的安检过程中，遭一名男性安检人员触碰胸部，事件令其情绪大受影响，更因而缺席了对阵南韩的关键赛事。国际乒乓球总会（ITTF）等主办单位今天（3日）发表联合声明，强调运动员的安全与尊严不容妥协，并承诺会为郑怡静提供一切所需协助。

中华台北一姐郑怡静疑被性骚扰。新华社

中华台北一姐郑怡静疑被性骚扰。中新社

情绪受影响未能出战南韩

据台湾《自由时报》报导，事发于昨日赛前，郑怡静在通过金属探测门时，因仪器发出声响而被叫回作进一步检查。在检查过程中，一名男性安检人员，疑似故意触碰其胸部，令郑怡静感到受辱情绪大受打击，最终更因此缺席了与南韩队的比赛。

涉案人员被终止今届所有工作

事件发生后，中华台北乒乓球协会秘书长叶国钦随即向大会主办方进行严正交涉。主办单位即时将涉案的安检人员调离岗位，并终止其在本届赛事的所有安检工作。

据悉，赛会承诺会向中华台北乒乓球协会及郑怡静本人发出道歉信，并会彻查事件。若经闭路电视画面证实，该名安检人员确实有袭胸行为，将会被移送法办，以儆效尤。

乒乓三大会高度关注

国际乒乓球总会、世界乒乓球职业大联盟（WTT）及伦敦世乒赛组织委员会，今日亦就事件发表联合声明，表达了对事件的高度关注。「每位运动员都理应在任何时间、任何场所感受到安全、受尊重和被保护，此类事件完全不可接受，我们严正声明：运动员的安全与尊严不容妥协。」