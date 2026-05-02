花剑世界杯伊斯坦堡站‧持续更新│蔡俊彦16止步 寄望周日团体赛再上奖台

国际剑联(FIE)花剑世界杯伊斯坦堡站本周末上演，男子个人赛正赛于今日(2日)进行，港队星将蔡俊彦(Ryan)、张家朗，联同周四从预赛脱颖而出而出的何承谦和梁千雨一起从64强打起，当中成绩最好是蔡俊彦。

当中成绩最好是Ryan，杀入16强对巴黎奥运银牌得主、意大利的Filippo Macchi，今年一月在世界杯巴黎站，Ryan曾在8强赢Filippo，今仗2人互有领先，可惜最终Ryan以11:15不敌对手，16 强止步。

男花队中成绩第二好的是梁千雨，他先在首圈以15:14险胜美国的波堤斯（James Bourtis），但在32强面对世界排名第3、应届世锦赛银牌的中立国选手保路达捷夫（Kirill Borodachev)，以7:15下马。

世界排名第9的张家朗，首圈对法国世界排名70的比巴（Tyvan Bibard)，可惜力战下以一分（14:15）不敌对手，爆冷于首圈下马；同样在首圈出局还有世少金牌何承谦，他的对手是前世界一哥、现世界排名第12的马连尼Tommaso Marini，最终以7:15不敌对手出局。

香港男、女子花剑队将于周日出战团体赛，被寄予厚望的男花队，在上站开罗杀入决赛，最终得银牌，可望周日再次入决赛争金。

(20:10)

蔡俊彦在16强跟巴黎奥运银牌得主、意大利的Filippo Macchi 斗得难分难解，可惜港将最终以11:15下马，无缘8强。港队亦提早在个人赛全数毕业，现寄望周日的团体赛，看能否继上站开罗站后，再次跻身决赛。

(18:17)

蔡俊彦在男子个人赛32强中，以15:11击败中华台北剑手陈致杰，再过一关跻身16强。至于另一港将梁千雨就以7:15不敌世界排名第3的中立国剑手保路达捷夫(Kirill Borodachev)，32强止步。

蔡俊彦跻身16强。香港剑总资料图片

(17:01)

花剑世界杯伊斯坦堡站周六亦上演女子个人赛，港将陈诺思于64强对意大利剑手费拉莉输12:13，无缘32强。

陈诺思于女子个人赛64强止步。香港剑总资料图片

(15:34)

花剑世界杯伊斯坦堡站男子个人赛64强刚完成，世界排名第一的蔡俊彦顺利过关，以15:10击败法国剑手艾迪里，晋级32强。梁千雨亦晋级，他与美国选手波堤斯斗得难分难解，在14平手下于决一剑胜出，赢15:14。

然而张家朗就无缘32强，他面对法国选手比巴于决一剑落败，输14:15。另一港队何承谦亦暂级晋级，他面对前世界一哥马连尼输7:15。

蔡俊彦在64强赛中顺利过关。新华社资料图片

港队4子分途由64强打起

世界排名第1的蔡俊彦，在今届花剑世界杯头4个分站中，取得1冠1亚的佳绩，今站力争夺得第2个分站冠军，64强先对法国好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至于世界排名第9的张家朗，就争取在本届世界杯首次踏上颁奖台，正赛首圈先斗法国的比巴(Tyvan Bibard)。

蔡俊彦争今届世界杯第2冠

而两位后辈梁千雨及何承谦亦会出战，前者对美国剑手波堤斯(James Bourtis)；后者就斗前「世一」、意大利的马连尼(Tommaso Marini)。

世青少年组男花金牌得主何承谦周四在初赛脱颖而出。资料图片

男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片

男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片