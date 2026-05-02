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花剑世界杯伊斯坦堡站‧持续更新│蔡俊彦、梁千语晋级32强 张家朗64强止步

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更新时间：17:04 2026-05-02 HKT
发布时间：17:04 2026-05-02 HKT

国际剑联(FIE)花剑世界杯伊斯坦堡站本周末上演，男子个人赛正赛于今日(2日)进行，港队星将蔡俊彦、张家朗，联同周四从预赛脱颖而出而出的何承谦和梁千雨一起从64强打起，力争踏上颁奖台。

(15:34)

花剑世界杯伊斯坦堡站男子个人赛64强刚完成，世界排名第一的蔡俊彦顺利过关，以15:10击败法国剑手艾迪里，晋级32强。梁千语亦晋级，他与美国选手波堤斯斗得难分难解，在14平手下于决一剑胜出，赢15:14。

然而张家朗就无缘32强，他面对法国选手比巴于决一剑落败，输14:15。另一港队何承谦亦暂级晋级，他面对前世界一哥马连尼输7:15。

蔡俊彦在64强赛中顺利过关。新华社资料图片
蔡俊彦在64强赛中顺利过关。新华社资料图片

港队4子分途由64强打起

世界排名第1的蔡俊彦，在今届花剑世界杯头4个分站中，取得1冠1亚的佳绩，今站力争夺得第2个分站冠军，64强先对法国好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至于世界排名第9的张家朗，就争取在本届世界杯首次踏上颁奖台，正赛首圈先斗法国的比巴(Tyvan Bibard)。

蔡俊彦争今届世界杯第2冠

而两位后辈梁千雨及何承谦亦会出战，前者对美国剑手波堤斯(James Bourtis)；后者就斗前「世一」、意大利的马连尼(Tommaso Marini)。

世青少年组男花金牌得主何承谦周四在初赛脱颖而出。资料图片
世青少年组男花金牌得主何承谦周四在初赛脱颖而出。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片

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