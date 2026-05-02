花剑世界杯伊斯坦堡站‧持续更新│港队4子分途出战个人赛正赛 蔡俊彦、张家朗各有目标
更新时间：13:49 2026-05-02 HKT
发布时间：13:49 2026-05-02 HKT
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国际剑联(FIE)花剑世界杯伊斯坦堡站本周末上演，男子个人赛正赛于今日(2日)进行，港队星将蔡俊彦、张家朗，联同周四从预赛脱颖而出而出的何承谦和梁千雨一起从64强打起，力争踏上颁奖台。
港队4子分途由64强打起
世界排名第1的蔡俊彦，在今届花剑世界杯头4个分站中，取得1冠1亚的佳绩，今站力争夺得第2个分站冠军，64强先对法国好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至于世界排名第9的张家朗，就争取在本届世界杯首次踏上颁奖台，正赛首圈先斗法国的比巴(Tyvan Bibard)。
蔡俊彦争今届世界杯第2冠
而两位后辈梁千雨及何承谦亦会出战，前者对美国剑手波堤斯(James Bourtis)；后者就斗前「世一」、意大利的马连尼(Tommaso Marini)。
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