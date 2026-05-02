Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花剑世界杯伊斯坦堡站‧持续更新│港队4子分途出战个人赛正赛 蔡俊彦、张家朗各有目标

即时体育
更新时间：13:49 2026-05-02 HKT
发布时间：13:49 2026-05-02 HKT

国际剑联(FIE)花剑世界杯伊斯坦堡站本周末上演，男子个人赛正赛于今日(2日)进行，港队星将蔡俊彦、张家朗，联同周四从预赛脱颖而出而出的何承谦和梁千雨一起从64强打起，力争踏上颁奖台。

港队4子分途由64强打起

世界排名第1的蔡俊彦，在今届花剑世界杯头4个分站中，取得1冠1亚的佳绩，今站力争夺得第2个分站冠军，64强先对法国好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至于世界排名第9的张家朗，就争取在本届世界杯首次踏上颁奖台，正赛首圈先斗法国的比巴(Tyvan Bibard)。

蔡俊彦争今届世界杯第2冠

而两位后辈梁千雨及何承谦亦会出战，前者对美国剑手波堤斯(James Bourtis)；后者就斗前「世一」、意大利的马连尼(Tommaso Marini)。

世青少年组男花金牌得主何承谦周四在初赛脱颖而出。资料图片
世青少年组男花金牌得主何承谦周四在初赛脱颖而出。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片
男花梁千雨亦在初赛脱颖而出，今日正赛由64强打起。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
16小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
23小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
5小时前
01:16
何文田纵火｜单位现多个火头 26岁死者曾与家人争用书房嘈交
突发
15小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
8小时前
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
时事热话
3小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
2026-05-01 13:30 HKT
特朗普与默茨为伊朗战争爆发骂战。路透社
美德紧张升级 | 五角大楼证实撤军 驻德国5000美军将撤离
即时国际
5小时前
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
影视圈
4小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
2026-05-01 10:55 HKT