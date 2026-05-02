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网球│黄泽林12个「Ace球」赢波 跻身江西挑战赛决赛 明日力争今季第一冠

即时体育
更新时间：13:20 2026-05-02 HKT
发布时间：13:20 2026-05-02 HKT

香港网球一哥黄泽林（Coleman）周六（2日)传来喜讯，他在江西九江举行的江西网球挑战赛4强中，全场开出12个「Ace球」，以6:3、6:4击败国家球手孙发京跻入决赛。今次是Coleman时隔半年再次杀入巡回赛决赛，明午力争本季首个男单冠军殊荣。

Coleman不失一盘姿态入决赛

Coleman对上一次杀入决赛，是去年10月底的首尔挑战赛，之后成绩较为反复。然而这名21岁港将在今次江西挑战表现出色，先后淘汰哈萨克球手古古舒坚、日本好手野口莉央，以及国家球手布云朝克特，跻身准决赛。此子今场4强赛面对另一国家球手孙发京，继续有稳定发挥，全场共开出12个「Ace球，接连赢6:3、6:4，直落两盘取胜率先进入决赛，明午将会与阿当禾顿和阿历斯保特的胜方争冠。

时隔逾半年再入决赛

在今次赛事被列为4号种子的黄泽林，除了报回2022年10月于雅加达网赛首圈不敌孙发京的一战之仇外，还延续本届赛事不失一盘的强势，以最强气势挑战冠军。记者：徐嘉华

黄泽林明午争今季首冠。网上影片截图
黄泽林明午争今季首冠。网上影片截图
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