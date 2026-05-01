游泳｜孙杨被指违规入读上海体大 校方表示正在调查

中国奥运金牌泳手孙杨近日再陷争议漩涡，有内地网民爆料指他在2018年进入上海体育大学（前身为上海体育学院）攻读博士学位的过程中，存在多项不合规之处，质疑其入学程序的公正性。上海体育大学方面于4月30日回应，称已注意到相关情况，正在进行调查跟进。

无初审、无复试仍上榜 网民三大质疑

根据内地《红星新闻》的报导，网民整理出孙杨博士入学过程中的三大疑点，矛头直指其「申请-考核制」的录取方式存在程序不公。首先，根据该校当年的招生章程，博士「申请-考核制」的报名日期已于2017年12月5日截止，但在该月底公布的初审通过名单中，并无孙杨的名字。

其次，在2018年1月公布的第一份拟录取名单中，孙杨报读的「运动人体科学」专业有7人，同样不见其踪影。然而，最令人费解的是，在同年5月公布的最终拟录取名单中，该专业人数却离奇地增至8人，而孙杨竟「空降」上榜，更以89分的面试高分位列专业第一。

网民因此质疑，孙杨在错过报名、未通过初审、亦无复试成绩的情况下，却能在报名截止三个多月后，仅凭一个面试成绩便被「破格」录取，整个流程令人费解。

与校方渊源深厚

孙杨与上海体育学院有深厚渊源，其父母均毕业于上海体育学院，而在2018年9月的开学典礼上，时任院长陈佩杰曾表示，会针对孙杨专门制定培养计划。孙杨于2012年伦敦奥运会期间，亦获上海体育学院教授帮助改进技术。

入学8年仍未毕业

根据招生章程，博士生学制一般为3至4年，而孙杨目前仍是在读学生，意味著其入学至今已长达8年。对于外界的种种疑问，上海体育大学运动健康学院的老师，以「不透露学生个人信息」为由拒绝回应。研究生招生办公室的接线人员表示，已注意到网络上的反映，正在进行调查。事件的真相如何，仍有待校方进一步公布。