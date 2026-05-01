乒乓球团体世锦赛｜港队男团3：0胜沙特 连胜三场 小组首名晋级

2026伦敦世界乒乓球团体锦标赛周五（1日）继续进行小组赛。港队男子在小组第三场赛事以场数3：0横扫沙特阿拉伯，于小组赛三战全胜，与昨日同样小组赛三战全胜的女子组，双双以小组首名晋级淘汰赛。

港队老将黄镇廷。ITTF图片

港队老将黄镇廷。ITTF图片

港队老将黄镇廷。ITTF图片

身处第15组的港队，头两战先后以3：0击败南非及尼日利亚。今仗面对沙特阿拉伯，赢波即能以首名出线。第一场由姚钧涛打头阵，对阵沙特球手SHULAYBI Abdulaziz，姚钧涛以11：7、11：8、11：6直落三局获胜，为港队先下一城。

第二场男单，港将陈颢桦迎战沙特球手ALKHADRAWI Ali，陈颢桦以11：8、11：9、11：4 ，直落三局轻取对手，港队领先场数2：0。第三场由老将黄镇廷压阵，对阵沙特球手ALSHAREIF Khalid，黄镇廷不负众望 ，以11：6、12：10、11：8连赢三局，港队场数胜3：0，以小组首名晋级淘汰赛。