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江西网球挑战赛｜黄泽林2:0淘汰布云朝克特 成功杀入4强

即时体育
更新时间：16:18 2026-05-01 HKT
发布时间：16:18 2026-05-01 HKT

香港网坛一哥黄泽林（Coleman）周五（1日）在江西九江网球挑战赛8强，与世界排名157的国家队球手布云朝克特激战2小时7分钟。双方于两盘都要战至决胜局，结果，Coleman以7:6(7:2)、7:6(10:8)盘数2:0 取胜，成功杀入男单4强。

 

黄泽林今仗对阵国家队的布云朝克特，首盘双方互保发球局后，战至「抢七」打成1：1后，Coleman 突然爆发连取5分，决胜局胜7：2，并以7：6（2）先取一盘。
第二盘黄泽林在第8局先被破发，不过Coleman马上回破布云朝克特发球局，双方再次战至「抢七」。Coleman顶住压力，于决胜局胜10：8，并以7：6（8）再取一盘；以盘数2：0淘汰布云朝克特晋身4强。

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