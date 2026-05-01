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花剑世界杯伊斯坦堡站｜何承谦梁千雨预赛突围 联同蔡俊彦 张家朗闯正赛

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更新时间：16:03 2026-05-01 HKT
发布时间：16:03 2026-05-01 HKT

周四（30日）展开的花剑世界杯伊斯坦堡站，港队共有10位男花剑手出战，最终何承谦和梁千雨成功从预赛杀入正赛，两人将联同直接晋级正赛的蔡俊彦及张家朗，于明日（2日）出战64强。

港队男花新星梁千雨在小组赛表现强势，6战全胜，总排名高踞第13位，直接取得正赛资格。明天进行的64强赛，梁千雨将对美国剑手波堤斯（James Bourtis）。而世青少年组男花金牌得主何承谦在小组赛取得4胜2负的成绩，以总成绩第62名晋级淘汰赛，明日64强赛将迎战前「世一」马连尼(Tommaso Marini) ，其余港将则未能晋级正赛。 

正赛将于明日（2日）上演，世界排名第一的蔡俊彦及排名第九的张家朗受惠于排名前16位的资格，今站赛事无需出战小组赛及预赛，直接获得正赛64强席位。蔡俊彦明天将对上法国的艾迪里（Alexandre Ediri），而世界排名第九的张家朗则对上法国剑手比巴（Tyvan Bibard）。

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