网球｜黄泽林周五对国手 争入今季首个四强席位

继3月初在多明尼加共和国挑战赛后，香港网坛一哥黄泽林（Coleman）周四在江西九江网球挑战赛16强，花了1个半小时以直落两盘7:5(7:2)、6:2击败世界排名203位的日本选手野口莉央，跻身8强将对世界排名157的国手布云朝克特。

Coleman 暂未失一局入8强，状态十分不错。资料图片

Coleman 下一圈将对布云朝克特。资料图片

现世界排名122位的Coleman是今仗4号种籽，他一日前以6:3、6:3胜哈萨克的库库什金，来到16强虽然首圈要打至「抢七」，但第2局打回自己的出平后顺利跻身8强，全场打了7个「A士」，这亦是他近2个月来另一场8强的赛事，亦为下月中法国网球公开赛外围赛多作准备。

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江西站首增男单比赛

今年是江西这项比赛加入男子组赛事（以往只有女子组），暂时跻身男单8强有3位来自中国的选手，除Coleman及布云朝克特外，还有29岁 的孙发京；根据往绩，Coleman跟布云朝克特未曾对垒过，后者曾于去年4月达过个人世界排名新高的64位，他在本月中的釡山挑战赛跻身决赛，最终得亚军，预计Coleman明日会是一场硬仗。

Coleman在3月底完成美洲的比赛后，他去到南韩参加釡山挑战赛（16强止步）及光州挑战赛（32强止步），今次回到国内参加江西九江挑战赛。

记者：徐嘉华