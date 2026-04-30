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马德里网球公开赛｜宝达普娃神奇之旅 成首位大师赛4强「幸运输家」

即时体育
更新时间：20:01 2026-04-30 HKT
发布时间：20:01 2026-04-30 HKT

马德里网球公开赛周三（29日）俄罗斯球手宝达普娃（Anastasia Potapova）在女单八强以盘数2：1险胜前「一姐」普莉丝高娃（Karolina Pliskova），成为史上第一位杀入大师赛四强的「幸运输家」（Lucky Loser）。

现年25岁的宝达普娃早前在马德里大师赛外围赛落败，原本无缘正赛，但因为有其他球手退赛，她便以替补身份惊险入围。宝达普娃成功把握这次机会，先后淘汰奥丝达宾高（Jelena Ostapenko）及世界排名第二的莉芭坚娜（Elena Rybakina），状态火热。

八强面对前世界第一的普莉丝高娃，宝达普娃先赢一盘6：1。第二盘对手以7：6扳平1：1。决胜盘宝达普娃稳住阵脚，以6：3拿下，最终以盘数2：1晋级四强。她成为网球史上首位以「幸运输家」身份出战，并成功打入大师赛准决赛的女单球手。宝达普娃将在四强面对乌克兰好手歌丝卓克（Marta Kostyuk）。

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