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世界乒乓球团体锦标赛｜港队女团小组赛3：0胜澳门 三战全胜 首名晋级下轮赛事

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更新时间：19:12 2026-04-30 HKT
发布时间：19:12 2026-04-30 HKT

2026伦敦世界乒乓球团体锦标赛周四（30日）继续进行小组赛。赛前连赢两场的港队女子队，是日派出李凯敏、苏籽童及江芷林三位小将上阵，结果以场数3：0胜澳门，小组赛三连胜，笃定以首名晋级。 

港将李凯敏。中新社
港将李凯敏。中新社
港将苏籽童。ITTF图片
港将苏籽童。ITTF图片
港将苏籽童。ITTF图片
港将苏籽童。ITTF图片

身处第4组的港队，头两战先后击败荷兰及墨西哥。今日面对同样两连胜的澳门，赢波即能以首名出线。第一场女单由李凯敏对阵澳门的张祉萱。李凯敏未受太大考验，以11：6、11：8、11：3直落三局获胜，为港队先拔头筹，领先场数1：0。第二场女单，苏籽童迎战澳门的庄欲婷。苏籽童状态大勇，以11：3、11：1、11：4同样直落三局获胜 ，港队领先场数扩大至2：0。

第三场女单由港将江芷林对阵澳门的梁安娜。双方打得紧凑，江芷林以11：7先下一城，其后以10：12、8：11连失两局。她调整过后，以11：9扳回一局，决胜局江芷林顶住压力，以11：3取胜，最终以局数3：2险胜对手。港队以场数3：0胜澳门队，港队女乒三战全胜，以小组首名晋级下一轮赛事。

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