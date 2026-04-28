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三亚亚沙运2026｜港队第三面奖牌落袋 女将袁静雪水翼杋板摘银

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更新时间：17:36 2026-04-28 HKT
发布时间：17:36 2026-04-28 HKT

三亚亚沙运2026港队再有喜讯，水翼帆板（滑浪风帆iQFOiL）女子组港将袁静雪摘得银牌，成港队今届第三面奖牌。

水翼帆板项目需要运动员进行15轮赛事，最后以总分最低决出胜负，而袁静雪在昨日举行的第10-12轮赛事中亦发挥稳定，除了第10轮以第7完成外，之后2轮亦以第1和第2完成，但今（28日）煞科日因风力较弱，裁判判定未能作赛，而12轮比赛过后袁静雪和国家队选手陈逸敏同为18分，因对手首名次数比港将多，因此袁静雪最终收得一面银牌，赛后她坦言有点可惜，因天公不做美未能最后一日赛事只能和对手同分，她亦说：「10分入面我会比自己8分，一来发挥到平时训练嘅成果同努力，无比自己𠮶2分系因为觉得自己心态上未ready，同另外2个国家队选手成绩都好近，所以我都系好紧张，所以有啲位失误咗。」她亦表示视今次为热身赛，希望可以在下月在内地举行的亚运选拔赛表现更好。

港队目前累计2银1铜。而同样出战水翼帆板的另一港女将黄子盈12轮后得39分位列第4。
 

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