桌球世锦赛｜希坚斯鏖战25局逆转挫奥苏利云 卓林普、沙比齐爆冷落马无缘8强

在英国谢菲尔德市举行的世界桌球锦标赛，第二圈周一上演「75双杰」对垒，奥苏利云(Ronnie O’Sullivan)斗希坚斯(John Higgins)上演精彩逆转戏马，希坚斯在落后4:9下完成逆转，最终鏖战25局以13:12击败奥苏利云扑灭「火箭」8冠梦，而同日沙比(Mark Selby)和卓林普(Judd Trump)亦分别不敌伊朗「黑马」华菲(Hossein Vafaei)和内地球手吴宜泽止步次圈。

希坚斯鏖战25局逆转挫奥苏利云。WST X图

希坚斯打出5次1杆破百。WST X图

奥苏利云无缘第8冠。WST图

奥苏利云恶斗希坚斯25局遭逆转 无缘生涯第8冠

七届冠军的「火箭」奥苏利云今届寻求生涯第8冠，而今战他亦更快入局，在打出8次一杆50+包括2杆超100在内，以9:4取得优势，但其后局势出现转变，希坚斯在第14局以79:54扳回一城后进入状态，凭2杆破百118和128在内连取多5局以10:9反超，但之后「火箭」和希坚斯先后连取2局下，希坚斯以12:11叫糊，在生死关头火箭稳住阵脚以一杆81比数81:25将比赛拖入决胜局，希坚斯率先上手，但在16:0下打失红波为「火箭」带来希望，但在只取得8分下失手，而希坚斯亦把握机以一杆49直接带走胜利，下战将迎战澳洲名将罗拔臣。

赛后希坚斯表示很高兴可以在第3节中重拾状态，并表示胜利关键在于永不放弃：「关键在于永不放弃，在落后2:6时，我和家人说我必须赢下之后2节，我也没有任何负面想法。」而奥苏利云则坦言自己错失了多个可以胜利的关键球，这个就是胜负的关键。

吴宜泽最终以13:11击败沙比。WST图

沙比爆冷落马无缘8强。WST图

华菲在落后11:12下以2局一杆106和91下反胜卓林普。WST图

沙比、卓林普齐爆冷出局

而另一边箱亦有2名将爆冷出局，「一哥」卓林普今轮斗由资格赛一路杀入今轮的华菲，双方今战斗得相当火热，同样斗到决胜局才分出胜负，华菲在落后11:12下以2局一杆106和91下反胜卓林普。而「小丑」沙比则对吴宜泽，虽然吴宜泽只有5次「起逼」但胜在会把握机会，最终以13:11击败沙比，下轮将对上华菲争夺4强席位。

