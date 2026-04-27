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划艇｜忠州亚洲杯 港队共夺5金1银1铜 奖牌榜居首

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更新时间：17:13 2026-04-27 HKT
发布时间：17:13 2026-04-27 HKT

香港划艇队在南韩忠州亚洲杯传来喜讯！以应届「香港杰出男运动员」赵显臻为首的港队在周日共夺得5金1银1铜，位列奖牌榜第一名，首夺亚洲杯男子轻量级单人双桨金牌的阿臻表示此赛是9月亚运前唯一亚洲区比赛，有感自己表现跟预期有落差，不敢因这金牌而满足。

港队在南韩亚洲杯收获丰富。照片由受访者提供
港队在南韩亚洲杯收获丰富。照片由受访者提供
赵显臻夺男子轻量级单人赛金牌。照片由受访者提供
赵显臻夺男子轻量级单人赛金牌。照片由受访者提供
洪咏甄夺女子轻量级单人艇金牌。照片由受访者提供
洪咏甄夺女子轻量级单人艇金牌。照片由受访者提供

香港划艇队总动员参加今站亚洲杯，中国、日本及乌兹别克未有参赛，队中「大师兄」赵显臻近期在轻量级单人双桨夺奖无数，但原来他未曾拿过「亚洲杯」金牌，他在决赛以7分17秒162夺冠、哈萨克及泰国分别以7分37秒105及7分43秒664位列亚军及季军。

阿臻赛后表示：「今次除了中、日及乌兹别克外，其他亚洲各地的选手都来了亚洲杯试一试水温，未去到最好状态，加上整场比赛都有阵风及顶风，令我一开步时有少少失误，幸好很快调整过来；会场比赛比自己预期（整体体能同技术发挥）有落差，整体表现一般。」

除阿臻外，金牌功臣还有女子轻量级单人双桨的洪咏甄、女子轻量级双人双桨的梁颖桉、张菀珊、男子轻量级双人双桨的陈迪麟、黄钲、女子单人艇刘捷；银牌来自女子四人单桨的梁智晴、崔雅文、张佩芳及许咏淇，而铜牌是男子单人艇陈至锋。

香港女子轻量级双人艇(中)夺冠。照片由受访者提供
香港女子轻量级双人艇(中)夺冠。照片由受访者提供
香港男子轻量级双人艇夺金。照片由受访者提供
香港男子轻量级双人艇夺金。照片由受访者提供

港队总教练吴纪宁表示：「我们队员在今次亚洲杯建立了信心，亦让我们知道前阶段的训练方向是正确的，对备战9月亚运会很有帮助。」

男子公开组单人艇陈至锋(右二)夺铜。照片由受访者提供
男子公开组单人艇陈至锋(右二)夺铜。照片由受访者提供

记者：徐嘉华

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