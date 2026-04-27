网坛金童玉女情已逝？富斯女友IG发文 暗示两人已分手

美国网球「一哥」、世界排名第七的型男球星富斯（Taylor Fritz），与其拍拖多年的网红女友摩根莉度（Morgan Riddle）的恋情，似乎已走到尽头。莉度近日在其个人Instagram上发布了一系列充满暗示的照片，当中包括一张她身穿印有「世上最好前女友」（World's Best Ex-Girlfriend）字样T恤的照片，几乎是向外界证实了两人分手的传闻。

曾形影不离 如今IG已不见踪影



现年28岁的富斯，自2020年开始与同龄的社交媒体网红莉度交往。过去几年，莉度经常陪伴富斯征战世界各地的网球赛事，成为其球员包厢内的常客，两人形影不离，被外界视为网坛的金童玉女。

莉度更凭借著其在幕后拍摄的Vlog，以及在Netflix网球纪录片《破发点》（Break Point）中的亮相，人气急升。据报，她在今年一月澳网期间的收入，甚至比富斯本人还要高。

「可以在这里哭」 T恤泄露玄机



然而，自今年四月开始，便传出两人感情生变的消息。莉度最初曾对分手的传闻一笑置之，但她最新发布的Instagram帖子，却似乎印证了外界的猜测。

在莉度最新分享的一系列在纽约拍摄的照片中，眼利的粉丝发现了多个「蛛丝马迹」。除了最明显的「前女友」T恤外，还有她对著镜头哭泣的自拍照、堆积如山的搬屋纸箱，以及一张写著「你可以在这里哭」（You Can Cry In Here）的阳台照片，种种迹象都暗示著她正在经历情伤。

粉丝留言打气



莉度在这篇充满感伤的帖子中，只写下了一句：「这东西还在吗？」（Is This Thing On?），似乎在表达其复杂的心情。大批粉丝随即涌入评论区，留言为她打气。

一位粉丝写道：「永远的偶像！没有你的网球巡回赛将会不一样。」另一位则鼓励她：「女孩，你会没事的。」更有粉丝直接留言：「分手硬启动，帅！」。



目前为止，两位主角富斯及莉度均未就分手传闻作出正式的回应。

