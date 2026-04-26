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大专周年颁奖礼｜对世界羽联改打15分具吸引力 谢影雪跟拍档邓俊文续战洛奥机会增

即时体育
更新时间：17:51 2026-04-26 HKT
发布时间：17:51 2026-04-26 HKT

一年一度香港大专体育协会周年颁奖礼周日假香港大学举行，有一位稀客吸引全场眼球，她就是首度获颁「大专全年最佳女子运动员」的谢影雪，她笑言对夺这奖感「尴尬」，对于世界羽联日前宣布将于明年1月4日开始采用15分，取代现有的每局21分，她坦言对年过30的她及邓俊文都很「吸引」，大有机会战至2028洛杉矶奥运会。

阿雪第一次亮相大专周年奖礼，即获「大专全年最佳女子运动员」奖，她笑言感「尴尬」。徐嘉华摄
阿雪第一次亮相大专周年奖礼，即获「大专全年最佳女子运动员」奖，她笑言感「尴尬」。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
阿雪（前排左三) 跟港大师生们合照。徐嘉华摄
阿雪（前排左三) 跟港大师生们合照。徐嘉华摄
难得阿雪第一次现身大专周年颁奖礼，其他大学的学生也争著要跟她合照。徐嘉华摄
难得阿雪第一次现身大专周年颁奖礼，其他大学的学生也争著要跟她合照。徐嘉华摄

2023年2月透过「顶尖运动员入学计划」入读港大工商管理学士课程的阿雪，拿著重重的大专奖座时笑说：「跟我可以生得出的BB（指冋学们）一齐争这奖项，真的有点尴尬。」

2023年至今比赛一直频繁少有到校上课，她有感今季跟同学们打大专赛建立归属感及同学间的热血，令她更想为港大出一分力，暂时仍以羽毛球为首的阿雪表示：「暂时未预计到要读多久，毕竟羽毛球比赛太密，好难亲身上到课，加上没太多ONLINE的课程，暂时有点难夹到时间上堂。」

大专赛最大只可打到35岁

谈到今年能帮港大参加大专羽毛球赛，阿雪表示队中的教练是自己小时候其中一位启蒙教练，所以怎也会去打：「而且我都好多谢港大给我这个课位，想尽自己责任打大专，或者打到我毕业为止。」不过，香港大专体育协会新参赛条例之一，是选手最多只可打到35岁，换句话说，阿雪只可多打一届。

改15分对教练团绝对是「喜讯」

对于世界羽联一日前获得三分之二的赞成票通过采3局15分，阿雪说：「对我们教练团来说绝对是个『喜讯』，他们多一个理由叫我们继续打下去；但说真，以我们的年龄及体能，改打15分是好『吸引』。」阿雪表示今年最大的目标是9月爱知名古屋亚运会，她想先看看亚运会的成绩，亚运后还有11月的香港公开赛，有机会移师启德体艺馆，阿雪已表明会跟俊文至少打完香港公开赛，再决定洛奥的事。

大专个人冠军，得奖者包括游泳的张心悦（左一）及张智杰（左二），还有破了男子100米跑港绩的叶景维（左四）。徐嘉华摄
大专个人冠军，得奖者包括游泳的张心悦（左一）及张智杰（左二），还有破了男子100米跑港绩的叶景维（左四）。徐嘉华摄
张心悦及张智杰同夺大专个人冠军。徐嘉华摄
张心悦及张智杰同夺大专个人冠军。徐嘉华摄
获「大专名人堂」的有女子佩剑薛雅齐（左）及「蛙王」麦世霆（右二）等。徐嘉华摄
获「大专名人堂」的有女子佩剑薛雅齐（左）及「蛙王」麦世霆（右二）等。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华

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