Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桌球｜「火箭」奥苏利云否认为避税移居杜拜 杜拜爱尔兰中国香港都有家

即时体育
更新时间：15:54 2026-04-24 HKT
发布时间：15:54 2026-04-24 HKT

桌球界传奇、「火箭」奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）近日就其移居杜拜一事，作出了澄清。他坚称，自己并非如外界所揣测，是为了避税而离开英国，纯粹是因为他对目前在杜拜及爱尔兰的生活感到开心。火箭还指出在中国和香港都有家，喜欢的时候便住那里。

「我只是选择我想来的时候才来」

现年50岁的奥苏利云，去年夏天与妻子拉娜·卢瓦斯（Laila Rouass）结婚后，便移居中东。此后，他甚少在英国露面，在今届世界锦标赛前，只在英国本土参加过一项赛事，反而将重心放在中国及沙地阿拉伯的比赛。
对于移居的决定，这位七届世界冠军兼现时世界排名第12的球手回应道：「我移居并非为了任何其他原因，只是因为我对我现居的地方感到高兴。我喜欢在杜拜，也喜欢在爱尔兰。我只是选择我想来的时候才来。」
他补充道：「那些现在是我的家，所以我只是在它们之间往返，当然还有中国、香港。在比赛期间，我会留在这里，不会飞到任何地方。」

厌倦独自作战 羡慕足球员

奥苏利云在今届世界锦标赛中，首圈轻松以10:2击败何国强，向著其创纪录的第八个世界冠军宝座迈进。然而，这位纵横桌坛三十多年的传奇，却坦言对这项需要独自奋战的运动，感到厌倦。
他说：「桌球，你必须独自完成所有事情。我希望我是一名足球员，或者在NFL打球，那样我可以向老板请一个月假，或者跟他说『请不要让我对阵他，因为我不喜欢对阵他』。」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
6小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
23小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
4小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
23小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT
01:10
国泰航机英国曼城返港男子机上猝死 生前患胰脏癌
突发
9小时前
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
家居装修
10小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
国产外骨骼设备｜外籍残障女穿上重新站立行走 亲友感动洒泪｜有片
00:24
国产外骨骼设备｜外籍残障女穿上重新站立行走 亲友感动洒泪｜有片
即时中国
5小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
2026-04-23 16:25 HKT