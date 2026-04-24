桌球｜「火箭」奥苏利云否认为避税移居杜拜 杜拜爱尔兰中国香港都有家

桌球界传奇、「火箭」奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）近日就其移居杜拜一事，作出了澄清。他坚称，自己并非如外界所揣测，是为了避税而离开英国，纯粹是因为他对目前在杜拜及爱尔兰的生活感到开心。火箭还指出在中国和香港都有家，喜欢的时候便住那里。

「我只是选择我想来的时候才来」

现年50岁的奥苏利云，去年夏天与妻子拉娜·卢瓦斯（Laila Rouass）结婚后，便移居中东。此后，他甚少在英国露面，在今届世界锦标赛前，只在英国本土参加过一项赛事，反而将重心放在中国及沙地阿拉伯的比赛。

对于移居的决定，这位七届世界冠军兼现时世界排名第12的球手回应道：「我移居并非为了任何其他原因，只是因为我对我现居的地方感到高兴。我喜欢在杜拜，也喜欢在爱尔兰。我只是选择我想来的时候才来。」

他补充道：「那些现在是我的家，所以我只是在它们之间往返，当然还有中国、香港。在比赛期间，我会留在这里，不会飞到任何地方。」

厌倦独自作战 羡慕足球员

奥苏利云在今届世界锦标赛中，首圈轻松以10:2击败何国强，向著其创纪录的第八个世界冠军宝座迈进。然而，这位纵横桌坛三十多年的传奇，却坦言对这项需要独自奋战的运动，感到厌倦。

他说：「桌球，你必须独自完成所有事情。我希望我是一名足球员，或者在NFL打球，那样我可以向老板请一个月假，或者跟他说『请不要让我对阵他，因为我不喜欢对阵他』。」