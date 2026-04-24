赛车｜区天骏初亮相WEC即露锋芒 惜因战车故障痛失首冠

区天骏 (Antares) 与两名队友，Marvin Kirchhöfer(德国) 及Tom Fleming(英国) 在 FIA世界耐力锦标赛 (FIA WEC) 首场意大利Imola赛站中，经历一个遗憾的结局。尽管他们三人在这场本季首演中表现出色，但当Garage 59车队的10号麦拿伦赛车于LMGT3组别一路领先时，却在比赛末段因技术故障而被迫提早退赛。

区天骏日前转战WEC世锦赛。赛会图片

Garage 59车队因战车故障憾失WEC首冠。赛会图片

区天骏因战车故障憾失WEC首冠

早前在GT世界挑战赛欧洲法国站封王的区天骏日前转战WEC世锦赛，区天骏和队友在排位赛中已有出色表现，并成功以头位起步，正赛由区天骏负责起步，他甫在首段赛段中与两部凌志及一部宝马赛车上演紧密的攻防战，成功稳守LMGT3组别的领先位置。10号麦拿伦赛车原以领先姿态进站，但88号福特赛车采取延后换胎 (overcut) 策略，成功在进站期间反先，令麦拿伦赛车一度跌至次席。Antares在随后的第二段赛段中，安全车的出现收窄车群间的距离，令对手之一的69号赛车能跟随Hypercar车群伺机超越。尽管遭遇挫折，但区天骏始终咬紧著前方两名对手，在完成个人赛段并交棒予Marvin Kirchhöfer时，10号赛车仍稳守在前三名。

区天骏和队友在排位赛中已有出色表现，成功以头位起步。赛会图片

区天骏所驾驶的麦拿伦10号战车。赛会图片

交棒过后，Marvin Kirchhöfer趁竞争对手进站时重新夺回领先位置，让10号麦拿伦赛车再度带领著比赛。随后另一名队友Tom Fleming接棒并连续两个赛段作赛，与领先的雪佛兰对手上演激战，并成功超越对手抢回领先优势。此时赛道突然下起大雨，增加比赛的复杂性，但多变的天气反而意外配合上Garage 59车队的作战策略，协助10号车在进入最后一小时的赛程前，与后面第二位69号宝马对手的差距拉开至25秒以上。

Garage 59车队最终只能以组别第13名完成比赛。赛会图片

然而，当比赛剩下不足50分钟，并由Marvin Kirchhöfer负责最后一段冲刺时，10号麦拿伦赛车的发电机开始出现问题。车队起初尝试应对故障，由于当时他们有充足的领先优势，车队寄望能一边控制节奏，一边力保领先优势直到终点。然而，在赛事剩余不足 40 分钟时，发电机彻底故障。赛车被迫进站进行抢修逾14分钟，令他们首演WEC世锦赛即封王的希望幻灭。

10号赛车完成维修后重返赛道，最终只能以组别第13名完成比赛。对于在整个周末表现强劲、且首次参加WEC世锦赛已展现出惊人潜力的Garage 59车队而言，无疑是一个沉重的打击。据了解，麦拿伦赛车一直受到发电机的问题缠绕。今次10号赛车虽已换上2026年新款升级零件，但在此场 Imola 赛事上却引发出新的故障模式。

区天骏表示今场的表现已足够令他难忘。赛会图片

区天骏赛后表示他们以「新人」身份挑战赛事，并如童话般夺头位资格，也在比赛过程中保持领先，已是人生的荣幸也会永远记住这个时刻，他也指：「这场赛事证明我们的实力足以争胜。我与两名队友和车队人员合作无间，更成功与对手们拉开一段可观的优势，当时甚至已经闻到胜利的气味。最终却因机械故障而功亏一篑，令我们无法将表现转化为实质成绩，这种滋味令人感觉到非常苦涩。在全球耐力赛的最高殿堂上饮恨，对我们来说是一次极大的推动力。明显地，在我们前面还有漫长的路要走。我们必须找出解决方案，在发挥出应有实力并赢得佳绩之前，我们绝不会停步。」

Garage 59与麦拿伦目前正全力寻求解决方案，务求在下一场WEC比利时斯帕站，特别是6月举行的年度重头戏——法国利曼24小时耐力赛(24 Hours of Le Mans) 之前，彻底解决发电机问题。