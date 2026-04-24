高尔夫球｜中学校际高尔夫球赛圆满结束 港队小将曹钦翔丙组封王

由中国香港高尔夫球协会（高协）及香港哥尔夫球会（球会）合办、并获香港赛马会慈善信托基金捐助的「赛马会社区高尔夫球计划：第七届中学校际高尔夫球比赛」今日在粉岭旧球场举行，尽管比赛期间有几阵暴雨，亦无损超过110 名学界精英球员的争胜决心。

香港哥尔夫球会总经理高德礼先生 （右）向队际赛丙组总杆赛冠军香港国际学校（三队）颁奖。公关提供

第七届中学校际高尔夫球比赛有超过110名、来自 22 间学校的球手参加。公关提供

多位港队成员在「赛马会社区高尔夫球计划：第七届中学校际高尔夫球比赛」表现亮眼。港队代表曹钦翔以 38 分荣膺丙组男子个人总杆赛冠军，属各男子组别中最高分数；女子方面，甲组个人冠军吕佳心与丙组个人冠军黄雅欣同为港队成员，双双得到 38 分，并列女子总杆赛中最高分数。队际赛方面，香港国际学校（三队）以总分 74 分夺得丙组冠军，是为总杆赛全场最高分数，尽显本地高球新星的实力。赛后球员们纷纷表示，在热悉的旧球场比赛份外兴奋，在不稳定的天气下完成比赛更是宝贵的实战经验，增强了未来参加更大型比赛的信心。

丙组男子个人总杆赛冠军曹钦翔 （右二）。公关提供

甲组女子个人总杆赛冠军吕佳心。公关提供

丙组女子个人总杆赛冠军黄雅欣。公关提供

中国香港高尔夫球协会行政总裁赖以尊先生表示：「『中学校际高尔夫球比赛』已成为香港精英高球人才管道的重要一环，我们会主动邀请表现优秀的学生加入港队，提供参与大型赛事和在正规球场训练的宝贵机会。不少在校际比赛夺冠的球手，都在各路高水平赛事崭露头角，包括首位完成奥古斯塔国家女子业余锦标赛决赛轮的香港球手刘弦，展现了高协团队努力下的青训成果。」

中国香港高尔夫球协会行政总裁赖以尊先生（右）向丙组男子个人总杆赛冠军曹钦翔（左）颁奖。公关提供

香港哥尔夫球会会长郭永亮先生表示：「粉岭旧球场是全港疏导雨水能力最佳的球场之一，所以每年春季举行的『中学校际高尔夫球比赛』都选址这里。球会一直推动高球校园普及化，除了安排顶尖高球明星访校，亦在接近 50 间中小学提供高球模拟器体验和教师高球基础培训。我们会与社区合作伙伴香港赛马会紧密合作，进一步扩大学界及社区活动的触及率。」

「赛马会社区高尔夫球计划：第七届中学校际高尔夫球比赛」开放予本地所有中学参加，每队最多由 4 位 19 岁或以下的学生组成，在 3 个年龄组别争夺队制赛（净杆赛和总杆赛）和个人赛（净杆赛和总杆赛）冠军，透过比赛推动高尔夫球运动的普及发展，并为本地体坛培育具潜质的年轻人才。