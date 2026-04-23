田径｜青年组「星中之星」由200米纪录保持者梁靖恒 首夺 跳远贾慧妍冧庄

港田径周年颁奖礼周四晚在湾仔合和酒店举行，焦点之一的男、女子成人及青年「最佳运动员」（亦称「星中之星」）大奖揭盅，2位近半年刷新港绩的男将、100米「飞人」叶景维及200米跑梁靖恒首夺男子成人及青年组「星中之星」，而女子组由「女飞人」陈佩琦及跳远贾慧妍分夺成人组及青年组「星中之星」。

21岁的叶景维去年11月粤港澳全运会初赛以10秒27刷新香港「男飞人」纪录入准决赛，首度获颁田总成人组「星中之星」，这亦是自前男飞人黎振浩2012年拿过此奖后、相隔14年由叶景维夺得。

叶景维坦言获此奖感意外。徐嘉华摄

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景维获奖后坦言感意外：「其实有其他男将在全运会的成绩比我好，有的入到全运决赛（景维准决赛止步），所以没猜到自己获此殊荣，是自己一个里程碑，但自己最想做好的就是再跑快一点。」

如无意外，21岁的景维回想全运破港绩时表示：「那次没想过自己可以破到港绩，赛前只想著破自己PB（个人最佳），可能当时纷围好，所以发挥好一点。」景维表示其实上一代的短跑港将很有实力去刷新更佳的港绩（旧港绩是2010年徐志豪创下，吴家锋于2021年平了这纪录），只是他们放多了时间在接力上，才未能更新旧纪录。

如无意外，叶景维大有机会以破纪录的时间达9月爱知名古屋亚运会100米跑参赛资格，不过他更想跟队友们在接力赛争取好成绩，甚至200米跑也期望能达标。

梁靖恒首获田总青年组「星中之星」大奖。徐嘉华摄

年仅19岁的港大一年级生梁靖恒亦是首次获此殊荣，他于去年香港举办的U20东亚田径锦标赛中以刷新港绩20秒91夺得铜牌，他表示：「这个比赛是我们这年龄紧要的比赛，还在比赛中打破港绩，当时队友、家人都在㺺场看我比赛，好开心。」靖恒表示这场东亚锦标赛是一场令自己不断推动自己向前进的比赛，他说：「毕竟200米有很多强劲的队友如吴君浩、古绰峰，这个奖令我更推动自己向更高水平，无论是练习、比赛、态度上要再提升。」

除了亚运外，梁靖恒亦有5月底香港举行的U20亚青赛以及8月世青赛，他希望近2个月内能跑入20秒内，再创自己PB。值得一提叶景维及梁靖恒的教练都是前「香港飞人」杜韦诺。

获田总「杰出运动员」的女将包括栏后吕丽瑶( 左二)、短跑江俊淇（左三）及跳高张静岚（右二）。徐嘉华摄

两位女子「星中之星」、成年组的陈佩琦及青年组冧庄的跳远贾慧妍现身在三亚亚沙运，未能亲身到场领奖。

田总今年正值75周年，特别推出新书「筚路蓝缕 成就传奇」：追求卓越 我们的田径人生，长跑天后姚洁贞也有出席；典礼上亦颁发「卓越领航荣誉奖」，得主是现任田总主席关祺，而已故叶韵丰教练获「德行典范荣誉奖」由她的爱徒陈浩怡、林安琪、梁颖瑜及方绮蓓上枱代表Miss领奖。

记者/摄影：徐嘉华