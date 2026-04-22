田径｜日本全马纪录保持者大迫杰 不受年龄规限 想继续破纪录

上月东京马拉松以2小时05分59秒成为日本本土选手第一名的大迫杰（Suguru Osako），现正身在美国训练，日前接受香港传媒的访问时表示， 现在推动自己跑下去的最大动力，就是希望将自己保时的日本全马纪录（2小时04分55秒）再往上推。

下月将满35岁的大迫杰曾于去年12月华伦西亚马拉松以2小时04分55秒三度刷新日本纪录，这次在东京马拉松，他穿著Li-Ning旗舰跑鞋系列的飞电6 ELITE「幻彩」、凭借轻量结构、高能量回馈及超䨻胶囊科技及T1000全掌滚动碳板，释放95%能量回归的澎湃动力与极致稳定，以首名日本跑手冲过终点，总排名第12完成比赛。

谈到目标是再创日本全马纪录的大迫杰表示：「目前我的身体状况依然很好，接下来还能将自己的纪录推到甚么样的高度、能否突破身体的极限，这些都是我继续努力前进的动力。」

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今年9月日本再办亚运会，大迫杰凭上月东马的成绩足以取得亚运参加资格，但他仍未百份百表态是否参加。被问到若遇上伤患或成绩停滞不前时，会如何在心态上或训练上作出调节呢？大迫杰说：「这些都是参与竞技运动必然会发生的，将其视为必经的过程并坦然接受，是非常重要的；一旦把它当作必经过程来接受，当下该做甚么就会变得明确，只要专注于此，自然能跨越难关。

这位长跑名将给予长跑者一些贴士：「跑马拉松去到30到35公里时，不少人会遇到『撞墙期』，如果把目光放在终点的话，身心无论如何都会感到焦躁，所以我总是提醒自己保持冷静，思考如何一公里、一公里地跑下去。」

对于正处于成绩樽颈的跑手，大迫杰认为最关键是「心态」，也就是内心的状态：「在思绪和情绪当未整理好的情况下，即使进行训练也很难有好的练习；因此，当陷入樽颈时，比起追求新的练习，我认为调整心灵的状态、理清内心的杂绪才是更正确的做法。」

有说「碳板跑鞋」改变了马拉松运动，大迫杰认为「意志力」比「科技」（跑鞋和服装）更重要：「科技....跑鞋的确是推动纪录提升的重要因素，但能否真正将这些科技优势发挥出来，归根究底还是取决于选手个人。

罗亮添在活动上。

退役三铁代表罗亮添 退役不退出三铁圈子

大会在湾仔合和中心的Li-Ning播出大迫杰的访问片段后，由退役的三项铁人罗亮添（Tim）带领一众本地跑手夜跑，实测「飞电6系列」、「赤兔9系列」及「超轻23」，现全职服务惩教署的Tim空余时间会教跑步，自己亦会抽空到内地参加比赛，用了Li-Ning各类跑鞋的他大赞牌子性价比好高。

对于近年在中环海滨举办三项铁人赛，2019年12月退役的Tim也有参加，他说：「我虽然退了役，但我不是退出三铁这圈子，三铁支持我很多年，我觉得我有责任将我学到跟别人分享，希望感染到多点人尝试去做运动。」