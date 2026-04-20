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欧联｜娇妻有「营」 又「养」眼 洛兰迪练出一身肌肉

即时体育
更新时间：07:00 2026-04-20 HKT
发布时间：07:00 2026-04-20 HKT

 2020 年欧联十六强，马德里体育会中场马高斯洛兰迪 (Marcos Llorente) 梅开二度淘汰利物浦。六年后的今天，这位现年 31 岁的「红军克星」至今依然保持巅峰状态，其爆肌身形全靠老婆在身旁严格执行「原始人饮食法」。

妻子成近身营养师

洛兰迪透露，他的饮食习惯回归旧石器时代，严禁摄取任何超加工食品，包括面包、意粉、谷物和米饭，连乳制品也只偶尔食用高品质芝士。他接受访问时表示：「这是一种生活态度，我即使退休也会坚持下去。」他的餐单以肉类（如他最爱的牛扒）、鱼类、鸡蛋、蔬菜以及番薯等天然碳水化合物为主。

除了球场得意，洛兰迪的感情生活同样令人羡慕。他的妻子 Patricia Noarbe (Paddy) 是一位样貌与身材兼备的健身网红与模特儿。Paddy 不仅在社交媒体拥有超高人气，更是持有法律与工商管理学位的学霸创业家。这对高颜值夫妻的健康生活方式，真令人羡慕。

 

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