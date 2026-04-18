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七榄2026｜首届教练皮特邓肯亮相七榄50周年 对本地榄球发展感骄傲

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更新时间：18:36 2026-04-18 HKT
发布时间：18:36 2026-04-18 HKT

香港国际七人榄球赛今届踏入50周年，由第一届在香港足球会举行，到香港大球场，一步一步走到现在可容纳50,000人的启德主场馆。在1976年首届担任港队教练的皮特邓肯（Peter Duncan）亦到场，并与一众当时有参赛的名宿绕场一周。对于香港的榄球发展，他对此感到十分自豪。

榄球发展令人感自豪

适逢七榄50周年纪念，主办方特意邀请在1976年为港队出战首届七榄的名宿们绕场一周。当时作为主帅的皮特邓肯活动后接受访问，回望首届赛事，他表示1976年的球场比起现在简陋许多，但当时的球员和球迷造就了比赛的诞生：「虽然当时的场地有点原始、简陋，但榄球精神依然存在。球员和观众造就了比赛，从一开始我们就拥有出色的球员和热情的观众，直至现在。」

提到香港的榄球发展，邓肯直言：「我对香港榄球发展感到非常自豪。」他坦言，以往比赛的资金并不宽裕，直至1982年开始发展计划并妥善运用资金才有所收获。他表示，与本地的女子榄球教练交谈后，得悉女子球员已有近100人。而在1982-83年刚开始发展时，这项活动甚至没有本地球员：「1982-83年榄球刚开始发展时几乎没有本地球员参加，但从那时开始许多球会开始成立，而现在我们有非常坚实的本地球员基础。」

七榄已成具标志性的盛事

被问到最令他印象深刻的回忆，邓肯坦言经历过多届赛事，有许多难忘的时刻，但最有意义的当然是首届执教香港队的经历，「当年我们赢得银碟，这也影响了之后的发展」，另外就是香港在1997年主办七人榄球世界杯。邓肯亦表示，七榄已经成为香港其中一个主要的盛事，在本地和国际上亦有一定影响力。他补充：「今天你只要看看场馆观众的反应，就能感受到这个活动对香港的重要性。我认为很大程度归功于政府在过去两、三年为我们提供了这优秀的设施，让更多年轻人，特别是本地的年轻人可以亲身观赏比赛。」他亦寄语年轻球员：「尽情地去打，追寻你的梦想，只要努力，没有什么是你做不到的。」

 

记者/摄影：魏国谦

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