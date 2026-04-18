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七榄2026｜南看台「奇装异服」大赏 边套系你最爱？（多相）

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更新时间：17:09 2026-04-18 HKT
发布时间：17:09 2026-04-18 HKT

来到「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」的星期六，除了场内连场激战，场外——特别是传说中的「南看台」，才是真正的戏肉！

熟悉七榄文化的球迷都知道，南看台从来都不只是一个看台，而是一年一度全港最疯狂的 Cosplay 嘉年华。无论平时西装笔挺的中环精英，还是斯斯文文的乖乖女，来到这里都会彻底大解放！

我们精选了南看台最抢眼、最爆笑的「奇装异服」，快来看看哪一套是你的最爱？

南看台的「奇装异服」传统，早已成为香港七榄不可或缺的灵魂。在这里，没有人会在意你的身份阶级，只要你肯著、肯玩、肯大声欢呼，你就是看台上的 MVP！这种尽情释放、互相感染的快乐，正是七榄最迷人的魔力。

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