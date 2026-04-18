七榄2026｜港男队硬撼宿敌7:14憾负日本 队长蔡纪骏检讨败因：失误太多成致命伤

「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」次日赛事高潮迭起！出战「Melrose银剑赛」的香港男子七人榄球队，今日（18日）于启德体育园主场馆迎战亚洲劲旅日本队。港队虽有队长蔡纪骏接应靴贝特的妙传达阵扳平，加上下半场上演一记热血沸腾的「狂奔回防」神救援，惟双方激战至最后一刻，港队最终仍以7:14力战惜败。

一开赛的战况即峰回路转，日本队开赛仅十多秒便把握港队一次失误，闪电撕破防线达阵，迅速取得7:0领先。不过，坐拥主场之利的港队未有被打乱阵脚，企稳后随即展开反扑。港队于对方达阵区前发动猛攻并上演精妙配合，昨日表现亮眼的8号猛将靴贝特看准时机送出秒传，4号队长蔡纪骏接应后顺势达阵建功！港队成功将比分扳平7:7，令全场球迷陷入疯狂。

日本队再次展现极速入局的能力，下半场伊始便再度达阵，将比分超前至14:7。落后的港队随后大举压上，更一度兵临城下，惟在对方达阵区前受猛烈撞击下不慎「甩手」掉球。日本球员见机不可失，立刻截得皮球并顺势策动反击，长途奔袭直扑港队心脏地带。

在这千钧一发之际，港队将士从后狂奔大半个球场死命狂追，最终成功在达阵区前将该名日本球员擒抱拉跌，化解了一次必失球危机。其后双方陷入激烈的拉锯僵局，防守端皆密不透风。港队虽倾力反扑寻求扳平机会，但始终未能如愿。最终比分维持到完场，港队以7:14不敌日本。

赛后，为球队攻入唯一达阵的队长蔡纪骏直指「自身失误」是落败主因：「我们赛前就知道日本一直是一支难缠的队伍。我想最终落败的原因，是我们给了他们太多机会——我们太轻易失去控球权，加上出现犯规，让他们有机可乘，重新掌控了比赛。」

目前战绩1胜1负的港队仍然掌握进入决赛的主动权。如果明日港队可以进入决赛，队长蔡纪骏强调「控球」与「防守」将是重中之重：「日本队的身体对抗很强，而且不断转移皮球，所以我们必须做好拦截。如果明天能再次对阵日本，最重要是好好保持控球权，耐心地组织多几波攻势，创造并把握住机会。」