七榄2026｜港女队力战12:24负泰国 出线形势岌岌可危

「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（18日）于启德体育园续演激战。出战「Melrose银剑赛」的香港女子七人榄球队硬撼亚洲劲旅泰国队，港队虽有苗颂雅上演半场奔袭的「一条龙」达阵，加上首度披甲的「港日混血」植松明香于完场后压哨建功，惟最终仍以12:24力战惜败，录得1和1负战绩的港队目前出线形势岌岌可危。

开赛双方即上演激烈攻防，上半场剩余4分钟时，泰国队率先于右路撕破港队防线达阵，虽然附加罚球不入，但令港队先落后0:5。不过港队女将未有自乱阵脚，逐渐适应对手节奏后，在半场前1分钟迎来反击高潮！苗颂雅于后场敏锐地把握机会，摆脱敌军纠缠后如入无人之境，长驱直入上演「一条龙」达阵，加上附加罚球命中，成功助港队于半场反超前7:5，掀起看台一阵狂欢。

换边后，泰国队明显加强攻势，并频频利用速度优势发难。泰国球员接应传球后突然发力加速，成功达阵将比分反超至12:7。短短不到1分钟后，泰国队再下一城，虽然附加罚球不中，但连失两次达阵令港队瞬间陷入7:17的劣势。战至完场前1分钟，泰国队依然强势，再次凭借速度优势达阵，将比分拉开至24:7。

纵使陷入大比数落后的劣势，港队在主场球迷震耳欲聋的呐喊助威下，依然咬紧牙关未有放弃。战至法定时间耗尽后的最后一击，首度披甲的「港日混血」女将植松明香成功杀出重围，为球队达阵「止血」，最终港队以12:24力战惜败。经过两日激战，录得1和1负的港队已完成小组任务，明日（19日）泰国将火并丹麦上演「生死战」，港队能否跻身银剑赛决赛，将全看这场大战的最终造化！