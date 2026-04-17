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七榄2026｜靴贝特头尾建功兼献神助攻 男榄银剑赛36:14 大胜国家队响头炮

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更新时间：20:58 2026-04-17 HKT
发布时间：20:58 2026-04-17 HKT

一连三日的「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（17日）于启德体育园主场馆战火点燃！力争「Melrose银剑赛」三连霸的香港男子七人榄球队，首战硬撼国家队。港队在全场球迷的震天呐喊下展现王者霸气，凭借8号靴贝特「梅开二度」及多次策动攻势，最终以36:14大胜对手，强势取得开门红。

今届银剑赛男榄赛事由香港、国家队及日本队上演三角激战。比赛甫开局，港队便迅速入局，8号靴贝特把握一次界外球策应机会率先突围达阵，虽然附加分未能命中，仍为港队取得5:0领先。不过国家队仅1分钟后便撕破港队防线，达阵兼踢入附加分，以7:5反超前。

落后的港队未有阵脚大乱，战至上半场最后1分钟，表现活跃的靴贝特再次发难，在倒地前巧妙将球传予9号拜恩菲立斯完成达阵，重夺领先优势。随后港队攻势如潮，更把握国家队有球员领黄牌「打少一人」的黄金机会，由5号艾维塔比奥再下一城。港队带著19:7的巨大优势返回更衣室。

下半场港队继续扩大优势。2号确斯在后半场接球后上演长驱直入的「个人骚」，凭借惊人的速度优势摆脱多名守将达阵，将比分拉开至26:7。虽然国家队随后把握机会反击，成功追回一球至14:26，但占尽上风的港队未有给予对手喘息空间。6号芮飞随后建功稳住胜局，加上靴贝特在完场前接应传球，轻松摆脱防守完成个人今场第二度达阵，将最终比分锁定为36:14。

赛后，今仗交出两次达阵及一次助攻的「赢波功臣」靴贝特尽显大将之风，将功劳归于团队：「我只是刚好在最后一击的位置接应，没有队友的配合就不会有这些达阵。」谈及开局的精彩突破，他透露全靠临场观察：「我要求队友尽早传球，看准对手横向移动防守时失去重心，便立刻向右变向切入。」

港队今届有三至四名主力缺阵，靴贝特坦言赛前对战局没有十足把握，但他大赞年轻球员成功挺身而出，打出漂亮一仗。展望明日硬撼宿敌日本队，他强调球队虽然攻力有保证，但必须及时堵塞防线漏洞：「日本队步法极其灵活且速度飞快，我们今仗防守稍有失准，明天必须加强互相补位，一旦被对手变向突破，就要立刻有人补上清理险境。」
记者：杨功煜

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