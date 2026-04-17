七榄2026｜机械人携手啦啦队献舞 七榄50周年开幕礼呈现新旧交融

2026香港国际七人榄球赛今日在启德主场馆开锣，适逢赛事踏入50周年，今年开幕礼亦将科技隔合传统文化，除了机器人联同真人啦啦队跳舞表演，亦在草坪上用激光呈现参赛队伍和历年名宿，压轴亦有传统舞龙表演，并由文化体育及旅游局局长罗淑佩为舞龙点睛，呈现出创新与传统的融合。

七榄踏入50周年，香港人旅发局特意为今届开始幕典礼注入新元素，先有国产机械人配合真人啦啦队同台演出，展现出科技与体育的融合。之后更有激光秀，利用激光在大草坪上投影出历届参赛的各支队伍，亦有投影出七男传奇球星的名字，以纪念他们曾在草地上挥洒血汗的身影。最后有香港传统的舞龙表演，加上由文体旅游局局长罗淑为舞龙点睛下，利用传统表演和文化正式为今届比赛打开序幕，反映出这个举办了50年的赛事在新旧和文化上的融化。同日亦有韩国女团Primrose在场唱跳炒热气氛。记者：魏国谦、摄影：何家豪