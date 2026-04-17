七榄2026｜绝地反击！庄嘉欣末段连续达阵 港女队银剑赛14:14逼和丹麦

一连三日的「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（17日）于启德体育园主场馆正式开锣！除了连场激战的世界系列赛，东道主香港男、女子七人榄球队亦分途出击，角逐「Melrose银剑赛」。率先登场的香港女队在主场球迷的落力打气下上演绝地反击，凭借11号快马庄嘉欣在最后关头连建两功，成功从0:14的绝对劣势中，以14:14神奇逼和丹麦队。

今届「Melrose银剑赛」女子组赛事，港队坐镇主场迎战丹麦及泰国队。港队今仗面对身型及对抗性占优的丹麦队，上半场陷入苦战，战至半场最后时刻被对手达阵得手，以0:7落后。下半场港队防线再次受压，下半场剩下4分钟时，丹麦球员抓住机会于左路摆脱防守长驱直入达阵，将比分进一步拉开至0:14。

陷入绝境的港队未有放弃，在全场球迷震耳欲聋的呐喊声助威下展开大反扑。大约3分钟后，11号「快马」庄嘉欣看准对手防守漏洞，上演一段精彩的长途奔袭达阵，成功为港队「破蛋」追至7:14。戏剧性的一幕出现在法定时间耗尽后，港队把握最后一波进攻机会，庄嘉欣再次挺身而出，于中路杀出一条血路成功达阵，加上队友附加罚球命中，在最后关头神奇地将比分追成14:14平手，惊险和局收场。

赛后，化身球队「救世主」的庄嘉欣直言全靠团队的不屈斗志：「当时虽然落后两球，但看看队友的眼神，大家都流露出『我们不想输』的决心。所以第一球入球后根本没有想庆祝，只想马上让球证开波赶快追分。这对我们来说是很好的锻炼。」

对于今仗一度陷入苦战，庄嘉欣亦冷静总结了球队的问题与局势：「今天我们太快失去控球权，变成了被动防守。正所谓『久守必失』，守得太久始终会有漏洞，让对方做了一些很好的突破。」若明日击败泰国，同时丹麦亦战胜泰国，港队就有机会在决赛与丹麦再度交锋，她强调必须及时调整：「我们要想如何稳住进攻，下次再对丹麦时，我们在进攻时一定要好好保护自己的控球权，奋力冲过去的同时，先保护好球。」