Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七榄2026｜绝地反击！庄嘉欣末段连续达阵 港女队银剑赛14:14逼和丹麦

即时体育
更新时间：18:57 2026-04-17 HKT
发布时间：18:57 2026-04-17 HKT

一连三日的「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（17日）于启德体育园主场馆正式开锣！除了连场激战的世界系列赛，东道主香港男、女子七人榄球队亦分途出击，角逐「Melrose银剑赛」。率先登场的香港女队在主场球迷的落力打气下上演绝地反击，凭借11号快马庄嘉欣在最后关头连建两功，成功从0:14的绝对劣势中，以14:14神奇逼和丹麦队。

今届「Melrose银剑赛」女子组赛事，港队坐镇主场迎战丹麦及泰国队。港队今仗面对身型及对抗性占优的丹麦队，上半场陷入苦战，战至半场最后时刻被对手达阵得手，以0:7落后。下半场港队防线再次受压，下半场剩下4分钟时，丹麦球员抓住机会于左路摆脱防守长驱直入达阵，将比分进一步拉开至0:14。

陷入绝境的港队未有放弃，在全场球迷震耳欲聋的呐喊声助威下展开大反扑。大约3分钟后，11号「快马」庄嘉欣看准对手防守漏洞，上演一段精彩的长途奔袭达阵，成功为港队「破蛋」追至7:14。戏剧性的一幕出现在法定时间耗尽后，港队把握最后一波进攻机会，庄嘉欣再次挺身而出，于中路杀出一条血路成功达阵，加上队友附加罚球命中，在最后关头神奇地将比分追成14:14平手，惊险和局收场。

赛后，化身球队「救世主」的庄嘉欣直言全靠团队的不屈斗志：「当时虽然落后两球，但看看队友的眼神，大家都流露出『我们不想输』的决心。所以第一球入球后根本没有想庆祝，只想马上让球证开波赶快追分。这对我们来说是很好的锻炼。」

对于今仗一度陷入苦战，庄嘉欣亦冷静总结了球队的问题与局势：「今天我们太快失去控球权，变成了被动防守。正所谓『久守必失』，守得太久始终会有漏洞，让对方做了一些很好的突破。」若明日击败泰国，同时丹麦亦战胜泰国，港队就有机会在决赛与丹麦再度交锋，她强调必须及时调整：「我们要想如何稳住进攻，下次再对丹麦时，我们在进攻时一定要好好保护自己的控球权，奋力冲过去的同时，先保护好球。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
01:23
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
商业创科
6小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
01:35
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
影视圈
5小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
沥源邨荣瑞楼高层起火。fb：沙田之友
00:44
沙田沥源邨火警 200人疏散
突发
6小时前
七榄︱天文台一度发黄雨警告 启德体育园启动上盖防漏装置
社会
3小时前
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
01:35
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
8小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
12小时前
潘宏彬离世丨淡出幕前28年转行做地产 息影原因传与刘德华有关 希望过平淡生活
潘宏彬离世丨淡出幕前28年转行做地产 息影原因传与刘德华有关 希望过平淡生活
影视圈
6小时前