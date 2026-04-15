七榄｜丹马克、韦诺莳正面面对伤患 有信心能痊愈代表港队征战亚运

港队男女子榄球代表队今年在香港国际七人榄球赛中分途出击，力争男女子银剑赛卫冕，而男子队成员丹马克(Max Denmark)和女子队成员韦诺莳(Rosie Wright)2人也因伤而未能出战今届赛事，2人在周三Adidas和纽西兰榄球队的活动亮相，2人在受访时也透露出正面面对伤患的态度，亦有信心可以及时复出，并代表香港出战九月中开始的亚运会。

丹马克(左)和韦诺莳(右)2人也因伤而未能出战今届HK7s赛事。摄影：魏国谦

丹马克(右)和韦诺莳(左)在周三Adidas和纽西兰榄球队的活动亮相。摄影：魏国谦

韦诺莳正面面对3次ACL手术 有信心可以出战亚运会

丹马克和韦诺莳周三出席Adidas的All Blacks活动时，分享到以前亦曾分别与这支劲旅的男女子队交手，对他们而言是一个宝贵的经验，也与现场的参与者们进行小游戏并拍照留念。在活动后他们被问到康复状况时，韦诺莳表示自己ACL手术后已经10个月，现在可以来回跑步也可以做一些转向动作，相信可以在两个月后重回身体接触的训练，而丹马克则表示自己因过度使用膝头而造成疼痛问题，因此已就此加强周边肌肉的力量去减轻关节压力。

韦诺莳正面面对3次ACL手术并透露康复进度良好 。摄影：魏国谦

丹马克表示因过度使用膝头而造成疼痛问题，已加强周边肌肉的力量去减轻关节压力。摄影：魏国谦

韦诺莳三度面对ACL受伤，你问到如何调整心理去渡过这些难关时他坦，一开始会很难尤其是再次受伤的时候，但她告诉自己需要休息并不要想太多，虽然在康复过程中会有起有落，但也要告诉自己相信过程保持耐心才是最重要，她也提到反而即将康复的时候才是最困难的：「当快要康复时，反而觉得更难了，因为我太兴奋能回来，觉得自己离目标很近，所以会开始想得比较远。但我会试著重新调整，专注于这个星期的训练。我有设定目标，像是两周后、三周后的目标。所以就是专注于现在而不是未来，并相信整个过程，相信我会回来的。」而丹马克则表示自己很幸运没有经历过韦诺莳一样的反复伤患，但当自己从伤病中回来时亦会忘掉受伤，并回到原本的自己：「对我来说，当我从伤病中回来时，我会立刻忘掉它，继续前进，告诉自己：「我以前受过伤，不代表会再发生。」然后回到原本的自己。」已被问到有没有信心可以及时复出参加阿运会的时候，他们二人也异口同声表示有信心可以痊愈，并会为亚运会做足百分百的准备。

丹马克、韦诺莳也十分有信心能痊愈代表港队征战亚运。摄影：魏国谦

经历全运会洗礼以更强归来

上年11月港队男子七榄击败强敌山东队获得金牌，丹马克被问到这次的经历对他们而言再准备HK7s或是之后的阿运会带来多大信心时，他则表示这次的全运会证明了香港队其他地区对中最好的，并从中获取信心，他亦提到在决赛中对山东队紧凑的比赛，亦为他们在逆境中比赛更添信心：「我认为，我们在那场比赛中证明了即使在逆境中，我们仍然可以脱颖而出。当比赛似乎要失控时，我们可以坚持下去，证明我们是球场上最好的球队。所以，带著那份信心参加这次比赛，我认为我们应该会表现得很好。」而女子队虽以第五完赛但仍然展现出强大的实力，韦诺莳坦言对结局固然感失望，但也明白要重新振作，并认为球队再经历全运会失利后变得更加团结，并重拾更大信心去备战之后的赛事。

记者/摄影：魏国谦