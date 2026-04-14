ATP釜山挑战赛｜黄泽林状态回勇 直落两盘轻取日本球手 成功杀入16强

周二（14日）ATP125釜山挑战赛，香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong）首圈以局数7：6（7：4）、6：4直落两盘，轻取日本球手德田廉大，杀入16强，一扫近期颓势。

现时世界排名第121位的黄泽林近期状态一般，他早前分别于印第安泉及迈阿密外围赛止步 ，其后在莫雷利亚及休士顿泥地赛均遭遇「一轮游」。今仗Coleman状态回勇，第一盘争持激烈。虽然黄泽林在第7局先被破发，但他立即在第8局回破，追回4：4。之后双方战至「抢七」，Coleman顶住压力，以细分7：4先拔头筹，先取一盘。

领先一盘的黄泽林延续强势，第二盘首局即破发，以6：4锁定胜局，成功晋级16强，一扫近期颓势，下仗黄泽林将与世界排名215位的日本球手野口莉央争夺8强席位。