「新紥师弟」陈颢桦望月底伦敦世锦团弥补2年前遗憾 「大师兄」黄镇廷期望争回失落18年的男团奖牌

两年前曾在世界乒球团体锦标赛错失了巴黎奥运资格的香港男子队，队中「大师兄」黄镇廷期望本月底伦敦同一个比赛争回失落了18年的男团奖牌，「新紥师弟」陈颢桦望弥补2年前自己输波的遗憾，今届助港队挽回名声。

大师兄黄镇廷（左）期望陈颢桦（右）痈了上届世锦团的经验，今届有水准的发挥。徐嘉华摄

香港男、女子乒球队周一在体院见传媒，21岁的颢桦坦言一直记住两年前的失利：「好记得上届世锦团关乎奥运资格，当时我输了好关键的第3场（32强对奥地利），廷哥一场都没输过，我在那场比数曾大比数领先但被对手反胜，是好大的遗憾（出线不到奥运），所以今年好有目标要打好每一场，帮球队作出每一分的贡献，不想令队友及教练失望。」

黄镇廷（左）及陈颢桦（右）肩负男子队在世锦团的争分任务。徐嘉华摄

两年过去，颢桦已锐变成为港队主力，特别男队于去年10月亚乒团历史夺银给予不少信心，他期望先入8强；香港男子队对上一次夺世锦团奖牌是2008年的铜牌，当时功臣之一的李静已是现任港队总教练。

阿廷望队员各自「发挥得比昨日的自己好」

香港男子队成员正是去年10月亚乒团银牌班底，除阿廷及颢桦外，还有林兆恒、姚钧涛，以及加入关文皓，港队跟尼日利亚、南非及沙特阿拉伯同组，阿廷认为小组的抽签算不错，如无意外将以首名出线淘汰圈，但挑战仍在，他说：「我们目标先放在小组出线，希望这一届，我们每一个队员都发挥比昨日的自己好，打得好的话，我队有一定冲击力。」

记者/摄影：徐嘉华