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WTT太原站｜女双「杜吴配」闯决赛 惜未能与队友会师

即时体育
更新时间：14:30 2026-04-11 HKT
发布时间：14:30 2026-04-11 HKT

WTT挑战赛太原站周六（11日）下午上演女子双打四强战。港队两对组合分途出击，杜凯琹与吴咏琳以3：1击败日本组合芝田沙季及高森爱央，成功杀入决赛。另一对港队组合苏籽童与黄凯彤则以1：3不敌国家队的石洵瑶及韩菲儿，未能与队友会师决赛。 决赛将于明天（12日）下午四时举行，由「杜吴配」对战国家队的石洵瑶及韩菲儿。

今天下午进行的女子双打四强战，港将杜凯琹和吴咏琳面对日本的芝田沙季及高森爱央，开局表现主动。港队以11：7、11：8连赢两局，领先局数2：0。第三局日本组合以11：7扳回一城。第四局港队一度领先5：2，但对手追成平6：6。之后双方多次交换领先，「杜吴配」在落后10：11的关键时刻突然爆发，连取三分以13：11锁定胜局，最终以局数3：1淘汰对手，昂首闯入决赛。

另一场女双四强战，港队小将组合苏籽童与黄凯彤挑战国家队的石洵瑶及韩菲儿。第一局港队以9：11仅负。第二局她们以4：11再失一局。第三局港队一度落后5：8，但她们未有放弃，连取六分反胜11：8，扳回一城。第四局双方打得紧凑，港队力战下以10：12惜败，最终以局数1：3告负，四强止步，无缘与「杜吴配」 决赛上演「香港打吡」。

女双决赛将于明天（12日）下午四时举行，由港队组合杜凯琹及吴咏琳对战国家队的石洵瑶及韩菲儿。

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