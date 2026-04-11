第69届体育节盛大揭幕 今明两天九龙公园举行体育节嘉年华

由中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会）主办、康乐及文化事务署（康文署）资助的年度体育盛事 ── 第69届体育节昨天（2026年4月10日）举行开幕典礼暨嘉年华，由港协暨奥委会会长霍震霆博士与康文署署长陈咏雯主礼，为一连串精彩活动揭开序幕。本届体育节以「一线牵 全城动」为主题，把运动带入社区，推广全民运动。

体育节嘉年华一连两天（4月11及12日）于九龙公园体育馆举行，现场设有十多项精彩有趣的运动试玩体验，并有丰富的舞台表演及运动示范，让公众一站式投入不同项目。港队吉祥物「坚仔」亦会现身，与市民互动，同享运动的乐趣。霍震霆博士致辞时表示：「今届体育节在全港各区举办超过 50 项多元化的体育活动，实践『全民运动』目标。我们期望透过丰富的运动体验，激发大众尝试不同运动，并养成规律运动习惯，为香港社会注入正能量。」

港协暨奥委会委任曾湛元（篮球）、林依诺（乒乓球）和陈晞文（滑浪风帆）为本届体育节大使，他们将亲身参与不同体育活动，分享自身运动经历，鼓励大众培养健康生活习惯。

4 月至8月期间，港协暨奥委会联同各体育总会举行多元化的体育活动，适合不同年龄人士参与，无论是运动爱好者、运动新手还是一家大小，均可体验多元运动乐趣。当中五个重点活动分别为「足毽同乐日」、「楚河汉界 · 智汇香江」、「亲子运动会2026」、「城市体育嘉年华」和「VRC 夏日浪花祭」， 市民可免费参加。

此外，「港协暨奥委会奖励计划及青少年奖励计划2025」颁奖典礼紧接于体育节开幕典礼后举行，港协暨奥委会拨出超过港币360万元奖金予各体育总会，表扬他们过去一年在体育发展上的贡献。