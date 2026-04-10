陈晞文赞后辈更出色更成熟 勉励年轻一代勇敢追梦

第69届体育节由今日（10日）起一连三日在九龙公园体育馆举行，今日举行开幕典礼。而今届体育节大使之一，香港滑浪风帆运动员陈晞文现身支持活动，她在典礼后大赞后辈更出色更成熟 ，并以自身经历勉励年轻一代勇敢追梦，希望年轻一代可以成功。

陈晞文于2023年正式退役，现时担任香港滑浪风帆队教练。她透露代表队将于4月18日出发参加亚洲沙滩运动会，三位出战运动员包括何俊乔、袁静雪和黄子盈，这是三人第一次参加大型赛事。对于亚运会，她认为现今运动员面对的社会步伐更快，考验比当年更大。陈晞文说：「我当年16、17岁其实没机会参加亚运会。他们面对的考验比我当时更大，所以他们比当时的我已经更加出色、更加成熟。」两名女将年仅16、17岁，去年9月起停学一年备战亚运选拔。

不过陈晞文也指出时间紧迫，今年9月就是名古屋亚运会，他们只有一年时间准备。她回想自己第一次参加亚运时未有全职训练，最终只得一面铜牌。她希望小将的付出可以有所收获：「我都希望他们愿意付出这么多时间，一年时间全职训练，希望他们可以拿到心目中理想的成绩。」