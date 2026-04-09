剑击世青赛凯旋｜世青赛打出信心 马不停蹄下周一出发打成人赛 目标争牌

为香港剑坛创造历史的2位世青及世少金牌得主林浩朗及何承谦，周四在意籍男花青年军教练Giacomo Fanizza 带领下凯旋；他们手上的金牌还是火热，但下周一已马不停蹄跟大师兄张家朗、蔡俊彦（Ryan）出发到开罗准备参加下周展开的世界杯，他们亦已约定对方，明年世青赛个人赛齐齐包办决赛，继续为香港剑击写新一页！

约定明年世青赛包办决赛

19岁的林浩朗及17岁 的「细孖」何承谦，日前在巴西里约热内卢举行的世界青少年剑击锦标赛分夺「青年组」及「少年组」金牌，历史性同一届包办同一剑种的金牌，「细孖」夺世少金牌后已定下明年要争取「世青」金牌的目标，而林浩朗明年将以卫冕身份战自己最后一届的世青赛，2人坦言十分期待。

徐嘉华摄

林浩朗表示：「我当然希望（明年世青）决赛是我们两个，让我们自己斗餐死。」「细孖」也说：「我都想呀，我们都是好朋友，平时出去比赛都会跟对方说：『决赛见』，希望明年世青真的『决赛见』。

这之前，今年还有很多「成人组」的任务给2位新科世青、世少状元去挑战，包括7月香港首办的世界锦标赛以及9月的爱知名古屋亚运会，他们坦言「恨」参加，期望跟家朗及Ryan争取团体赛奖牌；他们不约而同表示手上这面金牌是很大一支强心针。

徐嘉华摄

出发前已定下夺奖的目标 开心两位好朋友都夺金

林浩朗表示：「这面金牌给予我好大的信心，这一季的青少年组比赛我打得不是特别好，但去到世青赛反而表现回勇，对未来的比赛更加有信心。」林浩朗拿完青年组金牌后，不忘同翌日打比赛的「细孖」也要拿金牌，「细孖」说：「我们出发前一齐定了拿奖牌的目标，我们做到定立的目标外还突破夺金，是好开心的事，我们今年一齐出比赛，好多时他打得好，我都会打得好，我打得好，他亦打得好。」

「细孖」目标下周开罗站成人赛争奖牌

「细孖」也说：「这金牌大大增强我的信心，因为证明我们是自己年纪最劲那个，所以给予我更加大的信心去挑战更高组别（指成人组）。」事实上「细孖」在世青前的成人组比赛十分亮眼，他在2周前的利马FIE大奖赛，曾击退2位世界前11位的剑手、首次跻身8强，世界排名（成人组）由原本105位升至现在的42位，说到下周的开罗世界杯，他十分有把握的说：「每次比赛的目标都是突破上一次的成绩，利马站我入了8强，所以下周开罗站目标是争奖牌。」林浩朗期望在开罗站先有稳定发挥，再定更高的目标。

记者/摄影：徐嘉华