跑步｜黄卓宁走出伤患跑入240大关 冀稳夺亚运入场券 喜见女子长跑「百花齐放」

距离2026年名古屋亚运尚余不足半年，香港女子马拉松代表黄卓宁正全力争取亚运入场券。这位在2021年「初马」已一鸣惊人跑出2小时43分的长跑好手，近年经历伤患低谷后，早前于上海马拉松成功突破2小时40分大关，目前在香港排名第二。她坦言心态已从昔日的「执著」蜕变为享受比赛，期望在未来的赛事中进入「心流」状态，并乐见香港女子长跑界迎来良性竞争的黄金时代。

看淡选拔压力 视伤患为「少甜」过山车

亚运田径项目的成绩截止日期为5月10日，目前距离「截数」仅余约一个月。现时本地排名第二的黄卓宁，对争夺代表队席位保持平常心：「这一刻已经做了自己要做的事，没有特别去想一些自己控制不了的因素。」

回首过去一年多的伤患煎熬——包括曾在成都世大运带伤出战半马，强忍痛楚完赛后激动落泪——黄卓宁形容这是一趟「先苦后甜」的过山车之旅：「虽然现在的甜未去到很甜，但起码是『少甜』。这些高山低谷令我学懂很多，对待马拉松的态度也完全不同了。要跑到现在的成绩甚至将来更快，这些起伏是必须的，经历过才会令我继续进步。」

上海马破240证实力 拒盲目追PB盼入「心流」

成功在上海马拉松跑入「240」之内，对黄卓宁而言是一剂强心针。她坦言曾一度怀疑自己是否「卡关」在初马的个人最佳成绩（PB），但这次突破证明了坚持没有白费。谈及未来的目标，她表示不再盲目追求PB：「以前落场只想做成绩，现在长大了就知道，PB需要天时地利人和。现在最重要是跑得开心，当你享受比赛氛围，进入『心流』状态时，自然能发挥最好，PB也会随之而来。」

告别姚洁贞独领风骚 喜见长跑界百花齐放

近年香港女子长跑水平不断提升，黄卓宁提到罗映潮、屈旨盈及曾晓彤等跑手，认为大家正处于极佳的良性竞争中。「，现在是百花齐放，大家围绕同一个目标，希望令自己跑得更快，这会推动整个马拉松圈子进步。」

至于会否放眼打破香港纪录，阿宁笑言绝对会，但强调这只是成长的「副产物」：「当你进步到某一个阶段，PB和香港纪录都只是一个附属品。只要跑得开心、保持进步和身体健康，香港纪录自然而然就会发生。」