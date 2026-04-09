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跑步｜黄子图全力争逐亚运资格 冀未来转战长跑寻「Me Time」

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更新时间：15:13 2026-04-09 HKT
发布时间：15:13 2026-04-09 HKT

香港三项铁人代表黄子图今年将全力争取亚运参赛资格。面对队内的激烈竞争，这位港将坦言心态已随年纪渐长而转变，训练上更讲求「重质不重量」；他更透露未来若从三铁赛场退下来，将会把重心转移至最钟爱的长跑项目，期望在没有代表队压力的情况下，为自己不断突破极限。

将迎接三场大赛 喜见队内良性竞争

黄子图日前在参加Nike Pegasus 42跑鞋活动中表示，今年的最大目标是跻身亚运代表队。他透露，接下来将出战世界杯、亚洲杯及亚洲锦标赛三场选拔赛，其中亚锦赛更是他首次参与的Super Sprint（超短距离）接力赛，对擅长短距离的他而言是一大契机。谈及队内与奥斯卡、伍泰龙和Robin等队友的竞争，黄子图认为这是一种良性推动力：「我们从小到大都在竞争中成长，香港队的优势在于大家集中在同一个中心训练，每天互相推动、互相合作，这对团队而言是极佳的课堂。」

改变「死冲」心态 追求稳定发挥

回顾去年的全运会，黄子图坦言是「斗得最差的一场」，对自己的发挥感到不满，加上意识到随着年纪增长，身体恢复速度及伤患复原已不如前几年，促使他改变训练哲学。「以前表现不好就会很不开心，然后每课训练都不停地『死冲』，觉得再勤力点就会有好成绩。但现在回头看，与其每课练到最尽，不如寻求更有效、更稳定的发挥。」他期望能调整好状态，迎接未来的各项大赛。

视跑步为「Me Time」 盼之后挑战全马

在游泳、单车及跑步三项之中，黄子图直言对跑步情有独钟。黄子图曾多次参加渣马10公里赛事，并形容晚上独自跑步、听著音乐吹著风，是他放松心情的专属「Me Time」。对于未来的生涯规划，他强调目前仍会全心专注三铁赛事，但坦言退役后必定会投放更多时间于长跑：「如果将来不再是全职三铁选手，没有了代表香港或争取大赛资格的压力，我唯一跑的原因就是为了自己。」

黄子图对未来的长跑路已定下明确蓝图，期望届时能冲击更多佳绩，并会循序渐进，将目光放在挑战全马赛事上。

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