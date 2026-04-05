一年蜕变 刘弦从缺席决赛轮到并列第19位 首位港将完成奥古斯塔女子业余锦标赛决赛轮

中国香港代表刘弦（Arianna Lau）于2026年奥古斯塔国家女子业余锦标赛（ANWA）打出零柏忌68杆强势开局，最终在云集全球顶尖业余女将的决赛中以低于标准杆两杆的214杆（68-71-75）完赛，取得并列第19位的佳绩，成为首位完成ANWA决赛轮的香港球手，为港争光。

回望去年，刘弦首次参赛时未能晋身决赛轮；时隔一年，她成功突破自己，历史性跻身决赛轮并名列前茅。今届ANWA高手云集，包括赛事冠军、前南美女子业余锦标赛冠军玛丽亚·荷西·马连（Maria Jose Marin）及多位获选加入全美第一队（First Team All-Americans）的优秀学生球手成员。

刘弦由止步初赛到并列第19位，短短一年间的飞跃进步，印证了在中国香港高球协会(港高协)的支持下，香港高球运动员正在释放巨大潜能，步步踏高峰。港高协将继续发掘及培育更多潜力新星，让他们在国际舞台上为港增光。

刘弦在赛后表示：「我对自己的表现非常满意，过去三天我的表现非常稳定，与世界顶尖选手同场竞技实在获益良多。能够在奥古斯塔球场打球，感受炽热的竞赛氛围和如此庞大的观众群，这真的是一段毕生难忘的经历，我将永远珍视。」