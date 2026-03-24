剑击｜「细孖」何承谦世界排名急升至42位 港队男花4人排世界头50

港队男花早前出战在秘鲁利马举行的FIE男子花剑大奖赛，最终除了张家朗摘得铜牌外，另一年仅17岁的新星「细孖」何承谦击败2届世界冠军马连尼(Tommaso Marini)闯入8强亦成焦点，在最新一期FIE世界排名中更跃升63位，升至生涯新高的42位，在「细孖」杀进世界前50后，连同「世一」蔡俊彦、张家朗和吴诺弘男花港队有4名剑手名列世界头50。

「细孖」何承谦世界排名连升63位，位列42位。香港剑总图

17岁男花新星何承谦世界排名急升至42位

作为FIE少年组「世一」的何承谦，今季以17岁之龄出战成人组比赛，成绩亦令人惊喜，今季完成的5站FIE世界排名赛中，4次由小组赛中突围杀入正赛，今次FIE利马大奖赛中，更在16强中击败来自意大利的2届世界冠军马连尼杀入8强，虽在8强中以13:15不敌「世二」的比安其(Guillaume Bianchi)，但仍虽败犹荣。

作为FIE少年组「世一」的何承谦，今季以17岁之龄出战成人组比赛。香港剑总图

何承谦在16强中击败来自意大利的2届世界冠军马连尼杀入8强。香港剑总图

而「细孖」此前世界排名位列105位，经过利马大奖赛的出色表现后，FIE公布的新一期世界排名中「细孖」连升63位，位列42位生涯首闯成人组头50，相信也会为他紧接的巴西世青赛打下强心针。另外，8强「内战」惜负张家朗的蔡俊彦续坐「世一」宝座，而近2站连夺2铜的张家朗则从第9升至第7，另外吴诺弘则排第36。

