利马大奖赛｜本月初受到中东政局影响 FIE于利马重启比赛

受到中东政局影响，FIE（国际剑联）在月初停了各剑种的数站比赛后，本周终于重启比赛，男、女子花剑率先于周日在秘鲁利马展开，男子花剑共有6人在「正赛」亮相，经过首圈淘汰赛后，有4人入到次圈32强，包括「世一」蔡俊彦（Ryan）、排名第9的张家朗及两名师弟梁千雨及何承谦，Ryan受惠于首圈对手因医疗原因退赛下兵不血刃下晋级。

张家朗(左)及蔡俊彦(右)齐跻身利马站次圈。资料图片

资料图片

蔡俊彦受惠对手退赛，直入32强。资料图片

除了Ryan及张家朗以世界排名直入64强淘汰赛外，其余4位港将要经过小组赛才能跻身正赛。去年同一个比赛8强止步的家朗，周日的64强轻易以15:2大胜美国世界排147位的Sidarth KUMBLA。

梁千雨

何承谦

全运会男团金牌功臣之一的梁千雨，今季在FIE的比赛成绩麻麻，在4个已完成的FIE比赛中有3个不入「正赛」，今仗终于有起色，在64强以15:8胜匈牙利的Gergely TOTH ，而年仅17岁的何承谦今季才开始参加FIE的成人组世界排名赛，世界排名105的他在64强以15:10胜排名84的日本剑手川村京太，首次跻身「大奖赛」的32强，将挑战世界排名11的埃及二哥Mohamed HAMZA，后者在64强以15:13 险胜香港代表吴诺弘。

除了吴诺弘首圈止步外，还有18岁的林浩朗，他跟世界排59的意大利剑手Damiano Di Veroli拉锯多时，最终以12:15下马，无绿正赛。

女子花剑方面，陈诺思及郑晓为从小组跻身「正赛」。

记者：徐嘉华