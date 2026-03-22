杜普兰蒂斯完成室内赛四连霸壮举 惟秘婚遭嘉宾踢爆感不悦

瑞典「撑竿跳之王」杜普兰蒂斯（Armand Duplantis）在刚结束的世界室内田径锦标赛中，再次展现其无人能及的统治力，以破赛会纪录的6.25米，达成惊人的四连霸。然而，这位在田径场上春风得意的王者，在场外却遇上了烦心事。他与模特儿未婚妻Desiree Inglander的秘密婚事，竟被一名婚礼嘉宾意外踢爆，令他大感震惊和不满。

室内赛再创佳绩 豪取四连霸

周六的世界室内田径锦标赛男子撑竿跳决赛中，26岁的杜普兰蒂斯受到了来自希腊选手卡拉里斯（Emmanouil Karalis）的强力挑战。但他最终仍凭借其超凡实力，以破大会纪录的6.25米夺冠，成绩比他一年前在南京夺冠时的高度，足足提升了10厘米，并完成世界室内赛4连冠壮举。

婚礼计划被泄 杜普兰蒂斯感不满

运动场以外，杜普兰蒂斯因为结婚计划被踢爆而不高兴，他自2024年巴黎奥运会后，便宣布与交往多年的模特儿女友Desiree Inglander订婚。然而，外界并不知道两人已秘密注册结婚。据悉，由于瑞典法律规定，公民在海外结婚前，必须先在国内注册，因此杜普兰蒂斯与女友已在斯德哥尔摩低调完成法律程序，并计划在今年夏天，于法国康城举行正式的婚礼和招待会。

这件秘而不宣的婚事，之所以会曝光，全因一名获邀出席其婚礼、同时亦是比斯莱特运动会的组织者，在无意中向外界透露，这位两届奥运金牌得主将会因为要在康城庆祝婚礼，而缺席六月份的比斯莱特运动会。



「希望他没说」 证实消息感无奈



消息被泄漏后，杜普兰蒂斯向瑞典传媒《Sport Bladet》证实了婚事，但亦难掩其不满之情。他说：「我还没有戴上戒指，我们将在夏天举行真正的仪式和婚礼。」他坦言对消息被泄感到震惊：「我可能希望他什么都没说。他说出来时，我有点震惊，但事已至此。」

