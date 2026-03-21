「邓谢配」合作10年收获超预期 不再受Haters羁绊 要相信自己

「黑粉」（Haters)无处不在，就连合作了10年屡创佳绩、本身形象健康正面的「邓谢配」亦不能幸免。原本被「『年纪大啦』、『系咪应该退落嚟喇』」等声音羁绊的谢影雪，与拍档邓俊文在本月初历史性杀入全英公开赛混双4强后，她在Fb有感而发，但并非向「黑粉」示威，而是证明给自己看：「只要相信自己，没有做不到的事。」记者：徐嘉华

全英赛首夺季军

小记在2人首度取得全英赛季军后去机场接机，他们没有实质的奖牌在手，但全程笑容满面，看得出这「全英4强」的份量有多重，昨日刚满31岁的俊文说：「除了奥运会，我们只欠全英未入过4强，一直以为全英会成为我们羽球生涯的一个遗憾（试过2次8强止步），谁会猜到在今届弥补到。」

阿雪藉「千字文」抒发

由遗憾到全英4强，阿雪赛后的「千字文」开头一句：「34岁，全英赛4强」.....这几个字写出来好似好轻，但只有我自己知，这枝拍挥了这么多年才来到这一步。」一年前这个时候，阿雪还在手术后（砌除盆腔内的畸胎瘤）康复中，直到4月才跟拍档10年的俊文再次「合体」，单是近一年，他们跻身6项国际赛4强，包括亚锦赛历史性冠军，他们也说「得到比预期多」，但「酸民」也不少。

天蝎座爱记愁 但非回应Haters

一向直肠直肚的阿雪笑言自己是天蝎座，爱记愁：「一直都有大把人这样讲我（年纪大、应退下来等），又不可以说我好在意这些留言，可能我是天蝎座，记愁。」问她全英算是出一口气吗？她说：「又不是因为他们（指Haters）而我要去证明甚么，主要是证明给自己看，全英最大的收获不是4强，而是我可以对曾经动摇过的自己讲：『无论几岁，无论面对多少质疑，要相信自己』。」难怪「邓谢」在全英跻身4强后抱在一起时也激动得忍不住泪水，像舒了一口气。

俊文感谢拍档「大胆复出」

俊文同阿雪从2016年4月开始夹混双，总共参加了5次全英，2 次打入8强，包括2020年在领先第一局下以1：2倒输予英国组合，无缘4强，一直成为2人的遗憾。在今届全英全程顶住支气管炎发作，回到香港时仍喉咙沙哑的俊文也忍不住发文：「原本以为自己的羽毛球生涯要带住全英这个遗憾（指未入过4强），估不到今次可以弥补到，好多谢阿雪去年大胆复出。」

互相评分 俊文俾满分

现时世界排名第6的「邓谢配」合作这10年夺奖无数（见附表），阿雪讲过：「要找一个好的双打拍档，比找另一半还要难」。叫双方互相打分，细4岁的俊文想也不想就给对方10分满分，阿雪笑著给俊文9.5分，她说：「不可以打满分，永远给他进步空间。」

去年4月「合体」后，俊文、阿雪协议打到今年9月爱知名古屋亚运会，往后的事谁知道，但肯定的是「邓谢配」已一再证明「不论甚么年龄，只要相信自己，没有做不到的事」。

阿雪给俊文9.5分。星岛图片

俊文给满分予阿雪。星岛图片

两人重组，协议打到今年9月爱知名古屋亚运会。星岛图片

两人重组，协议打到今年9月爱知名古屋亚运会。星岛图片