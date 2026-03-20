中国游泳公开赛｜何诗蓓双线出击 50米自率先夺金 随后出战主项200米自决赛

「香港女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）继昨日于中国游泳公开赛勇夺女子100米自由泳金牌后，Siobhan今日（20日）再度登场，面对一日双决赛的体能考验，她于女子50米及200米自由泳决赛双线出击。在率先登场的50米自由泳中，何诗蓓最终游出24秒41的成绩，以0.01秒的优势，再夺一块金牌。

何诗蓓（中）在首日100米自由泳决赛中发挥出色，力压强敌夺得金牌。中新社

何诗蓓（中）在首日100米自由泳决赛中发挥出色，力压强敌夺得金牌。中新社

何诗蓓一日双决赛，出战50米和200米自由泳决赛。中新社

何诗蓓一日双决赛，出战50米和200米自由泳决赛。中新社

何诗蓓晚上率先在50米自由泳决赛亮相。Siobhan于早上初赛游出24秒89，以总成绩第6名晋级。决赛中她排在第7线出发，面对强敌环伺，包括美国好手杜格拉丝（Kate Douglass）、澳洲的积克（Shayna Jack）及国家队「蝶后」张雨霏和程玉洁的夹击。Siobhan展现强劲实力，最终游出24秒41触池，以0.01秒的微弱优势战胜程玉洁夺冠，杜格拉丝以24秒44的成绩位列第三。

仅休息约1小时后，何诗蓓马不停蹄转战主项200米自由泳决赛。她在早上初赛兵不血刃，轻松游出1分58秒98，以总成绩第4名杀入决赛。这场决赛焦点落在她与澳洲名将奥卡拉瑾的巅峰对决，两人昨晚在100米自由泳决赛斗得难分难解，Siobhan仅以0.01秒之微险胜封后。