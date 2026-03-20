2026劳力士中国海帆船赛｜Team Alive-Rampage号冲线封王 船主陈维泽叹错失纪录誓言两年后再来

由香港游艇会主办的「2026劳力士中国海帆船赛」圆满落幕，大热「Team Alive-Rampage号」虽未能打破自己在2016年创造的赛事纪录，仍然以49小时55分46秒夺得冲线冠军。

身为船主的陈维泽因公务未能亲身登船，只能透过追踪器「隔空督师」。他笑言夺冠是「预期之内」，但对未能破纪录感到失落：「起步时在鲤鱼门没有风，风来迟了五个小时，否则绝对有机会破纪录。」虽然带点遗憾，但陈维泽对团队之后采取的「南下策略」赞不绝口，认为导航员准确判断横风航线，成功避开了无风洞。

陈维泽坦言今次团队为了再破纪录做了充足准备，可惜未能如愿。「人生不过纪录，希望可以名留青史。」他承诺两年后将卷土重来，届时希望可以亲自上阵，再次挑战这项亚洲顶级蓝海赛事的极速传说。

记者：杨功煜